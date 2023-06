Parki handlowe wyhamowały. Co dzieje się na rynku nieruchomości?

Wolumen zamkniętych transakcji na nieruchomościach komercyjnych ogłoszonych publicznie od początku bieżącego roku do końca maja wyniósł tylko ok. 800 milionów euro. Dla porównania, w latach 2021 i 2022 wolumen transakcji w analogicznym okresie wyniósł ponad dwa razy więcej. Wyhamowały nawet inwestycje w parki handlowe - oceniają eksperci Avison Young, Paulina Brzeszkiewicz-Kuczyńska (Research and Data Manager) oraz Marcin Purgal (Senior Director, Investment).