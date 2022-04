Pasaż Golubsko-Dobrzyński już otwarty. Najemcami Rossmann, Pepco i CCC

Nowa inwestycja spółki TUF RE zlokalizowana jest w ruchliwej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie jedynego w mieście dyskontu spożywczego sieci Biedronka oraz dworca PKS. W ramach pasażu powstały dwa budynki o łącznej powierzchni najmu około 3,5 tys. mkw. i parking na blisko 100 aut. Obiekt, ze względu na swoją powierzchnię, mieści się w kategorii centrów convenience, czyli skupia się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb zakupowych i wygodzie kupujących. Wśród najemców znalazły się cztery zupełnie nowe marki w mieście - polska sieć obuwnicza CCC, sklep sportowy Martes Sport, dyskont wielobranżowy KIK, butikowy multibrandowy sklep Kaes - oraz 3 wcześniej już obecne – drogeria Rossmann, dyskont wielobranżowy PEPCO i elektromarket Media Expert.

Pasaż Kępiński w budowie

- Otwierając Pasaż Golubsko-Dobrzyński rozpoczęliśmy jednocześnie budowę Pasażu Kępińskiego, który planujemy oddać do użytku najemców i mieszkańców Kępna i Baranowa w II połowie 2023 roku. Równolegle prowadzić będziemy realizację Pasażu Grodzisku Wielkopolskim na 6500 tys. m.kw. GLA oraz II etapu Pasażu Warmińskiego, w którym powstanie ok. 4 tys. m.kw. GLA powierzchni handlowej, restauracja „drive-thru” znanej sieci i 180 miejsc parkingowych – mówi Fabian Eryk Barbarowicz, wspólnik Zarządzający w TUF Real Estate Polska.

Spółka TUF RE jest inwestorem sześciu parków handlowych: Pasażu Chełmińskiego, Pasażu Warmińskiego, Pasażu Golubsko-Dobrzyńskiego, Pasażu Grodziskiego i obecnie realizowanych Pasażu Kępińskiego oraz Pasażu Ciechanowskiego. TUF RE poszukuje gruntów do zakupu w miejscowościach o populacji od 10 do 50 tys. o powierzchni od ok. 1 do 3 ha zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie rozpoznawalnego operatora spożywczego lub od ok. 2 do 5 ha, jeśli w okolicy jest potencjał na dla otwarcia sklepu znanego operatora spożywczego.