Pasaż Grodziski skomercjalizowany w 100%. Wśród najemców Aldi, Dealz, Media Expert

Położony przy ul. Fabrycznej 1 Pasaż Grodziski będzie miał ok. 6,5 tys. mkw. GLA, co czyni go największym tego typu obiektem w mieście. Wśród 10 najemców pojawią się marki, które debiutują w Grodzisku Wlkp.

Skomponowany tenant-mix

- Pasaż Grodziski od początku spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony najemców. Na kilka miesięcy przed otwarciem mamy podpisane wszystkie umowy. Warto podkreślić, że większość najemców po raz pierwszy pojawi się w Grodzisku - mówi Fabian Eryk Barbarowicz, prezes zarządu Refield, firmy która odpowiada za budowę i komercjalizację obiektu. - Jestem przekonany, że tak skomponowany tenant-mix będzie magnesem, który przyciągnie nie tylko mieszkańców samego Grodziska, ale również okolicznych miejscowości - zaznacza.

Operatorem spożywczym Pasażu Grodziskiego będzie sieć Aldi, która otworzy swój pierwszy i jak na razie jedyny sklep w powiecie grodziskim. Wśród pozostałych najemców są takie marki, jak DM, Kaes, Sinsay, CCC, Martes Sport, Dealz, Big Star, KiK i Media Expert. Dla odwiedzających przygotowany zostanie 170 miejsc parkingowych. Na terenie parku planowana jest również stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Działka, na której powstaje park handlowy, znajduje się tuż obok drogi krajowej nr 32. To zapewni szybki i wygodny dojazd zarówno osobom z samego Grodziska Wlkp. (15 tys. mieszkańców), jak i całego powiatu (55 tys. mieszkańców). W najbliższym otoczeniu powstającego obiektu znajduje się restauracja McDonald’s, Lidl oraz sklep PSB Mrówka.

Pasaż Grodziski (fot mat pras.)

Zrównoważone inwestycje Refield

Generalnym wykonawcą Pasażu Grodziskiego jest firma P.H.U. Gra-Mar Joanna Woźniak. Podobnie jak w przypadku innych inwestycji Refield, także i ta zostanie poddana certyfikacji BREEAM.

- Współpracowaliśmy z firmą Gra-Mar przy budowie parku w Golubiu Dobrzyniu. To sprawdzony i zaufany partner - komentuje Fabian Eryk Barbarowicz. - W Grodzisku wykonanych zostało już ok. 20% sieci zewnętrznych, przyłącza oraz wjazdy. Rozpoczęto także montaż konstrukcji prefabrykowanej oraz wykonano część parkingu. Trwają roboty murowe w sklepie Aldi. Całość powstaje z myślą o zrównoważonym rozwoju, planujemy uzyskać dla tego obiektu certyfikację BREEM na poziomie "very good" - potwierdza prezes Refield - dodaje.

Refield to jeden z najbardziej aktywnych graczy deweloperskich w sektorze parków handlowych realizowanych w modelu wybuduj-wynajmij-sprzedaj. Pierwsze projekty firmy powstały w Chełmnie, Lidzbarku Warmińskim i Golubiu-Dobrzyniu. Wszystkie zostały wynajęte i sprzedane. Kolejne obiekty są w trakcie planowania i realizacji: w Kępnie, Sanoku, Leżajsku, Ciechanowie, czy w drugim etapie w przypadku Lidzbarka Warmińskiego. Założycielem Refieldu jest Fabian Eryk Barbarowicz – współtwórca TUF RE.