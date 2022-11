Pasaż Sanocki urośnie do 17 tys. mkw. Wśród najemców sieć spożywcza

Park handlowy zyska dodatkowy budynek. Powiększony zostanie także parking do około 600 miejsc postojowych.

– Obecnie jesteśmy w trakcie rozmów z najemcami, które pozwolą ułożyć najbardziej optymalną ofertę największego obiektu handlowego w Sanoku – mówi Fabian Eryk Barbarowicz, prezes zarządu Refield.

- Jako władze samorządowe liczymy, że tego rodzaju obiekty zachęcą również innych inwestorów do aktywności w Sanoku. Dla naszych mieszkańców to na pewno szansa na nowe miejsca pracy oraz dostęp do nowoczesnego handlu i usług, zwłaszcza że będzie to pierwsza tego typu kompleksowa inwestycja w naszym mieście – mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.

Pasaż Sanocki będzie usytuowany w granicach miasta Sanok wzdłuż drogi krajowej nr 28, przy ul. Łany, przy wyjazdowym rondzie w kierunku Bieszczad. Otwarcie projektu zaplanowano na drugą połowę 2024 roku.

Pierwsze projekty firmy Refield powstały w Chełmnie, Lidzbarku Warmińskim i Golubiu-Dobrzyniu. Wszystkie zostały wynajęte i sprzedane. W 2023 roku firma otworzy kolejne obiekty m.in. Pasaż Kępiński i Pasaż Grodziski oraz rozpocznie nowe inwestycje w Ciechanowie i Leżajsku. Będzie także pracować nad realizacją drugiego etapu Pasażu Warmińskiego. Wśród klientów firmy są aktywne fundusze nieruchomościowe, takie jak LCP Properties czy Falcon Investment Management. Założycielem Refieldu jest Fabian Eryk Barbarowicz – współtwórca TUF RE.