Patricjus Ziecik dyrektorem marketingu w Henkel Polska

Patricjus Ziecik został mianowany na stanowisko dyrektora marketingu w dziale Laundry & Home Care (środki do prania i czystości) w polskim oddziale firmy Henkel.

Patricjus Ziecik dołączył do firmy Henkel Polska w 2011 roku jako Brand Manager. Następnie prawie 3 lata spędził w oddziale firmy w Wiedniu, gdzie pełnił funkcję CEE Regional Brand&Digital Managera. W 2013 r. wrócił do Polski na stanowisko Key Account & E-Commerce Managera, po czym awansował obejmując funkcję Head of Sales Key Account Management Group. Kolejnym etapem jego pracy zawodowej w firmie była rola Global Senior Net Revenue Managera w centrali Henkla w Düsseldorfie. Po dwóch latach wrócił do polskiego oddziału firmy, by objąć stanowisko dyrektora marketingu w dziale Laundry & Home Care. Przed dołączeniem do zespołu Henkla, doświadczenie zdobywał w agencjach St. Stephens i HAVAS w Austrii oraz w firmie MARS w Niemczech. Jako dyrektor marketingu Laundry & Home Care Ziecik jest odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii marketingowej i trade marketingowej marek środków do prania i czystości firmy Henkel. Do jego obowiązków należy również planowanie i realizacja budżetu marketingowego, a także poszukiwanie nowych kierunków rozwoju biznesu. i.