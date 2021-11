Patron Capital i Trei Real Estate zawiązują J.V. Wybudują 20 Vendo Parków

Partnerzy planują zainwestować we wspólne przedsięwzięcie około 140 mln euro w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Patron posiada 75 procent udziałów w spółce joint venture, a Trei 25 procent.

W przygotowaniu jest już pięć Vendo Parków. Pierwszy z nich powstaje w Chorzowie w województwie śląskim, a jego otwarcie planowane jest przed końcem IV kwartału 2021 r. Pozostałe cztery lokalizacje to Otwock, Łapy, Skarżysko-Kamienna i Siedlce.

50 Vendo Parków już wkrótce

- Wkrótce osiągniemy cel pięćdziesięciu Vendo Parków w naszym międzynarodowym portfolio w Polsce, Czechach i na Słowacji i wciąż widzimy potencjał do dalszego wzrostu na polskim rynku. Wspólne przedsięwzięcie z Patron Capital da nam możliwość zwiększenia tempa ekspansji i skalowania biznesu. W ciągu ostatnich lat zdaliśmy sobie również sprawę, że popyt na parki handlowe w mniejszych miastach w Polsce jest znacznie silniejszy niż początkowo zakładaliśmy – mówi Pepijn Morshuis, CEO Trei Real Estate.

Od 2013 r. firma Trei Real Estate oddała do użytku 27 Vendo Parków zlokalizowanych w Polsce, a plany dewelopera na 2021 r. obejmują budowę i otwarcie kolejnych ośmiu parków handlowych.

- W ciągu ostatnich kilku lat regularnie zwiększaliśmy wolumen Vendo Parków oddawanych do użytku w Polsce. Od 2018 r. do dziś niemal potroiliśmy liczbę nowo otwieranych projektów w skali roku. Do grudnia 2021 r., oprócz już dostarczonych obiektów w Zielonce, Myśliborzu, Koszalinie, Piekarach Śląskich, Oświęcimiu i Inowrocławiu, uruchomimy także Vendo Parki w Radzyminie i Chorzowie. Ten ostatni realizowany jest już w ramach joint venture z firmą Patron, a jego otwarcie planujemy jeszcze w tym miesiącu - komentuje Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland.

Środki na sfinansowanie akwizycji pochodzą z niedawno zamkniętego przez Patron Capital Funduszu VI. Firma Avison Young Poland doradzała Patron Capital i Trei przy tej transakcji.

Patron posiada doświadczenie w ramach kilku cykli gospodarczych i różnych klas aktywów w Polsce, gdzie lokuje kapitał od ponad 17 lat. W 2005 r. inwestor zwiększył swoją ekspozycję na tutejszym rynku nieruchomości, stając się większościowym udziałowcem w Capital Park SA (obecnie w pełni wycofany z inwestycji). Ostatnio Patron nabył hotel Sheraton Grand Warsaw, a w 2020 r. rozszerzył swoją działalność na sektor logistyczny poprzez joint venture z wiodącym deweloperem 7R.