Paweł Kurtasz nowym prezesem zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Paweł Kurtasz to manager z wieloletnim doświadczeniem i doktor nauk technicznych. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA), ukończonych z wyróżnieniem. Przed dołączeniem do PAIH pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Były prezes INVEST-PARK DEVELOPMENT – spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Wałbrzyskiej SSE. Współzałożyciel oraz były prezes spółki zajmującej się systemami bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i drogowym. Prywatnie pasjonat lotnictwa, szybownictwa i trekkingu.