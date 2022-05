PAYBACK: Drogerie wybieramy ze względu na ceny i promocje

Drugie miejsce na zakupowej mapie kosmetyków zajęły sklepy online, które wybiera już 20% konsumentów. Spora popularność zakupów internetowych jest w tym przypadku przede wszystkim podyktowana wygodą, którą docenia 36% ankietowanych z tej grupy.

Ostatni stopień podium zajmują super- i hipermarkety lub dyskonty, które wskazał co dziesiąty ankietowany. Dokładnie połowa z tej grupy respondentów kupuje tam kosmetyki przy okazji innych zakupów, a co trzecia osoba ze względu na niskie ceny i promocje. Warto podkreślić, że podobnie jak rok temu, ta kategoria sklepów cieszyła się większą popularnością wśród mężczyzn (15%) niż kobiet (6%).

Jeśli natomiast pod lupę weźmiemy zakup środków czystości (np. proszków i płynów do prania), to tu bezsprzecznie wygrywają super- i hipermarkety lub dyskonty, które wybiera 62% z nas. W drogeriach i przez internet tzw. chemię kupuje natomiast odpowiednio 21% i 11% ankietowanych.

Budżet pod kontrolą

Ile miesięcznie wydajemy na kosmetyki? Według PAYBACK Opinion Poll, 35% z nas przeznacza na ten między 51 a 100 zł w miesiącu, 28% w tym przypadku szacuje wydatki między 101 a 200 zł, a 27% wydaje na takie produkty nie więcej niż 50 zł w miesiącu.

Kosmetyczne zapasy uzupełniamy zwykle raz w miesiącu (35%). Prawie 40% ankietowanych przygotowuje wcześniej listę niezbędnych produktów (choć niekoniecznie sztywno się jej trzyma), w przeciwieństwie do 37% konsumentów, którzy stawiają przede wszystkim na spontaniczne zakupy. Najpopularniejszą kategorią są bezsprzecznie produkty do mycia i pielęgnacji ciała, które wskazało 46% ankietowanych. Drugie miejsce ex aequo zajęły kosmetyki do mycia i pielęgnacji twarzy oraz włosów (po 36%), a trzecie – dezodoranty i perfumy (25%).

Kosmetyczni ulubieńcy

66% badanych, w sklepach zwykle kupuje te same kosmetyki, a po nowy produkt lub markę sięgają od czasu do czasu. Co czwarty ankietowany jest wierny swoim faworytom, prawie zawsze kupując to samo. Okazuje się też, że najwierniejszymi konsumentami są w tej grupie mężczyźni (28% panów vs. 18% pań).

Na jakość zwraca uwagę 42% respondentów, podczas gdy na cenę – 40%. 22% ankietowanych wybiera produkty kosmetyczne ze względu na ich skład, szukając np. naturalnych lub wegańskich propozycji na sklepowych półkach. I nie są to puste deklaracje, bo jak dodatkowo wskazuje PAYBACK Opinion Poll, 44% z nas zawsze lub prawie zawsze czyta etykietę nowego kosmetyku, 43% czasami, a tylko 13% respondentów przyznało, że nie robią tego nigdy.

Media społecznościowe inspirują

Choć wiedzę i inspiracje kosmetyczne zwykle czerpiemy od rodziny lub znajomych (co zadeklarowało 37% ankietowanych) lub z forów internetowych (25%), to na szczególną uwagę zasługuje tutaj rosnąca rola mediów społecznościowych.

- Już niemal co czwarty ankietowany poszukuje kosmetycznych inspiracji w mediach społecznościowych. W tej grupie zdecydowany prym wiodą konsumentki – tę odpowiedź wskazało dwa razy więcej pań niż panów.