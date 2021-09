Payback Polska z nową strukturą

- PAYBACK osiągnął w Polsce taką skalę biznesu, że naturalnym było wdrożenie strategii optymalizacji działania firmy, która przełoży się na wzmocnienie naszych kompetencji i wartości dodanej, jaką oferujemy partnerom Programu. Kluczowym elementem tego procesu jest rozdzielenie ról Mateusza i Tomasza, wiodących w Polsce ekspertów specjalizujących się w programach lojalnościowych i współtwórców sukcesu PAYBACK w Polsce. Taki ruch da im więcej przestrzeni do wspierania sukcesu partnerów, lepszego dostosowania oferty do ich potrzeb oraz umożliwi dynamiczny rozwój Programu - komentuje Marcin Pilarski, Dyrektor Zarządzający PAYBACK Polska

Jako Dyrektor ds. Rozwoju i Konsultingu Mateusz Kozioł odpowiada za pozyskanie nowych partnerów tworzących koalicję oraz budowanie nowatorskich modeli współpracy. Mateusz jest związany z PAYBACK od blisko 10 lat.

- Umiejętność błyskawicznego działania, wizjonerstwo i strategiczne myślenie połączone z doskonałą znajomością nowych technologii to cechy, które z pewnością Mateusz doskonale wykorzysta na nowym stanowisku – stwierdza Marcin Pilarski.

Z kolei Tomasz Głos w roli Dyrektora ds. Zarządzania Relacjami z Partnerami, skupi się na maksymalizacji korzyści i efektów Programu dla obecnych partnerów. Znajdowanie synergii pomiędzy markami tworzącymi koalicję, by wzmacniać ich relacje z konsumentami, to jedno z podstawowych zadań, na których skupi się w swojej nowej roli. Tomasz będzie współpracował ze wszystkimi partnerami z kategorii offline, między innymi siecią bp, Kaufland, Maxi Zoo, Mrówką, Multikinem i CUK Ubezpieczenia. Do PAYBACK dołączył blisko 12 lat temu.

- Tomasz jest niezwykle doświadczonym menedżerem, który umiejętnie tworzy strategie sprzedażowe dla partnerów w oparciu o insighty wynikające z zastosowania zaawansowanych modeli ekonometrycznych i Big Data – dodaje Dyrektor Zarządzający PAYBACK Polska.