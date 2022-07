PayPo: 1 mln klientów i 12 mln transakcji kup teraz, zapłać później

„Buy now, pay later” stał się jedną z najpopularniejszych metod płatności na świecie. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie jeszcze do niedawna traktowany jako nowinka, dziś jest już standardem płatniczym oczekiwanym przez wielu konsumentów. Potwierdzają to dane PayPo – z usług firmy korzysta już prawie milion klientów, którzy zrobili w sumie ponad 12 milionów transakcji zakupowych.