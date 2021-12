PayPo i PayU rozwijają razem płatności odroczone

Z usług PayPo korzysta już ponad 600 000 konsumentów, a liczba transakcji, które zrealizowali sięga 8 milionów.

Współpraca z PayU umacnia pozycję PayPo, który ma 80% udziału w rynku krajowym płatności odroczonych.

- Ta integracja przyczyni się do tego, że w zasięgu naszych usług znajdzie się ponad połowa polskiego e-commerce. Pod koniec maja tego roku w Polsce zarejestrowanych było 50 tys. sklepów online. Współpraca z PayU, a także nasze wcześniejsze integracje powodują, że płatności odroczone PayPo są już łatwo dostępne dla ponad 25 tys. internetowych sprzedawców. Szacujemy, że współpraca z PayU pozwoli nam podwoić liczbę naszych klientów w przeciągu roku – mówi Radosław Nawrocki, prezes i założyciel PayPo.

Przeczytaj także: Nawet co trzeci zakup będzie wkrótce finansowany w formule odroczonej

- Współpracujemy zarówno z bankami, jak i najlepszymi fintechami w kraju, nie mogło więc w tej grupie zabraknąć PayPo – mówi Tomasz Żołnierz, Head of Credit Business Development EMEA w PayU.

Już prawie 50% Polaków słyszało o opcji “Kup teraz, zapłać później” i co trzeci już z niej korzystał lub ma to w planach, wynika z badania IMAS .

Łącznie w całym 2020 r. sfinalizowaliśmy ponad 3 mln transakcji naszych klientów, gdzie w 2021 r. taką samą liczbę transakcji osiągnęliśmy już w czerwcu. W lipcu tego roku, liczba naszych klientów przekroczyła pół miliona. Najbardziej aktywny klient PayPo zrealizował z nami ponad 300 transakcji – dodaje Radosław Nawrocki.

Szacuje się, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) dla globalnego rynku BNPL wyniesie 21,2% do 2027 roku.

Przeczytaj także: 14 grudnia Dzień Darmowej Dostawy

Partnerami PayPo są największe polskie platformy sklepowe - Shoper i IdoSell,CCC, eObuwie, Reserved, Top Secret czy Vistula.