Październik w handlu: Trwa walka o wolne niedziele, znamy nowego szefa Netto

Ustawa o zakazie handlu w niedziele uszczelniona. Studenci i emeryci nie staną za kasą

Posłowie poparli senacką poprawkę do noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, która obniża z 50 do 40 proc. próg działalności pocztowej w sklepach, które będą mogły działać w niedziele.

Główny cel ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni to uszczelnienie obowiązujących przepisów tak, aby sklepy nie powoływały się na wyłączenie dotyczące placówki pocztowej do obchodzenia zakazu.

Poparcia, mimo próśb przedsiębiorców, nie znalazła natomiast propozycja dotycząca rozszerzenia katalogu osób uprawnionych, z których nieodpłatnej pomocy w niehandlowe niedziele będzie mógł korzystać przedsiębiorca, o osoby we wspólnym pożyciu. Sejm nie zgodził się również, by oprócz członków rodziny właściciela w niedziele w sklepie mogli pracować uczniowie i studenci do 26. roku życia czy emeryci i renciści.

Prezydent podpisał nowelę ustawy. Uszczelnienie zakazu handlu zacznie obowiązywać już od lutego 2022 r.

Pracownicy handlu będą protestować

4 listopada Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” organizuje demonstrację w Warszawie.

Jakie są postulatu związkowców? Podwyżki wynagrodzeń, zwiększenie liczby pracowników w sklepach oraz niedziele wolne od pracy w handlu.

– Pracownikom handlu ciągle dokładane są nowe obowiązki. Tymczasem wynagrodzenia od lat stoją w miejscu lub rosną bardzo powoli. Dlatego domagamy się prawdziwych podwyżek. Takich, które odczujemy w naszych portfelach - tłumaczą związkowcy. - Domagamy się też, aby sieci handlowe już dziś przestały omijać prawo i przywróciły pracownikom prawo do niedzielnego odpoczynku z rodzinami - dodają.

Jest nowy szef Netto w Polsce

Hugo Mesquita obejmie stanowisko dyrektora generalnego Netto Polska i będzie odpowiedzialny za rozwój sieci Netto po przejęciu Tesco w Polsce. Po 11 latach w Biedronce, Mesquita ma dołączyć do zespołu Netto od stycznia 2022 roku.

Netto jest obecnie w trakcie procesu konwersji, w ramach którego modernizuje i otwiera pod swoim szyldem sklepy Tesco przejęte przez Salling Group w marcu tego roku. Operacja ta podwoi sieć Netto w Polsce, zwiększając ją do około 650 sklepów. Stanowi ona strategiczną szansę rozwoju dla Salling Group.

Zmiany w zarządzie Lidla

Lidl Polska ogłosił zmiany w strukturach zarządu. Od października nowym członkiem zarządu ds. zakupów będzie Wojciech Grohn, związany z Lidlem od 18 lat.

Zastąpi Piotra Rogowskiego, który obejmie stanowisko w międzynarodowych strukturach Lidla i odpowiadać będzie za obszar zakupów na 11 rynkach m. in. w: Rumunii, Bułgarii, Serbii, Czechach, Słowacji, a także na Węgrzech, Litwie oraz Łotwie.

Kaufland i Lidl zapłacą za pracę w niedziele

Lidl Polska oferuje pracownikom dodatkowe benefity za pracę w niedziele. Od października wszyscy pracownicy sklepów i magazynów, którzy pracują w niedziele, otrzymają gratyfikację w postaci dodatku do wynagrodzenia. Koszt wypłaconego bonusu wyniesie ponad 7 mln zł. Lidl zatrudnia ok. 25 tys. osób. Gdyby każda z nich dostała dodatek byłoby to ok. 280 zł. Oprócz dodatku, pracownikom przysługuje również dzień wolny.

Pracownicy sieci Kaufland także od października otrzymają dodatek za pracę we wszystkie niedziele. Detalista postanowił przeznaczyć łącznie na dodatkową gratyfikację ok. 3 mln zł. Kaufland zatrudnia ponad 14 tys. pracowników. Gdyby każdy z nich dostał gratyfikację byłoby to ok. 214 zł. Zatrudnieni, świadczący pracę w niedziele mają możliwość wyboru zmian według własnych preferencji oraz odbiór dnia wolnego w dogodnym dla siebie terminie do końca każdego miesiąca.

Żabka z superszybkimi zakupami

Grupa Żabka powołała start-up Lite e-Commerce, który odpowiadać będzie za stworzenie nowych rozwiązań na rynku ekspresowych zakupów. W pierwszej kolejności uruchomi w Warszawie tzw. dark store’y.

21 października br. wystartował pilotaż usługi dostawy produktów do domu – Żabka Jush. Zakupy można zamówić przez aplikację Jush, z której początkowo będą mogli skorzystać mieszkańcy stolicy w wybranych dzielnicach, korzystający z urządzeń z systemem iOS.

Docelowo cały proces, od złożenia zamówienia do przybycia kuriera, ma trwać do 15 minut. Konsumenci mogą wybierać spośród 1300 produktów, znanych między innymi z sieci sklepów Żabka.

Eurocash może przejąć sieć Arhelan

Eurocash otrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w której prezes UOKiK wyraził bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash kontroli nad Arhelan.

21 października br. Eurocash otrzymał też zawiadomienie od Arhelan sp. z o. o. o zakończeniu procesu restrukturyzacji wewnętrznej Arhelan, obejmującej: przekształcenie formy prawnej Arhelan w spółkę z o. o.; przeniesienie jej nieruchomości do odrębnego podmiotu oraz przeniesienie udziałów w Arhelan do jedynego wspólnika, stanowiącej jeden z warunków zawieszających w transakcji dotyczącej nabycia przez Eurocash 49% udziałów w Arhelan (a docelowo 50% udziałów) oraz współpracy Arhelan z Grupą Eurocash, w tym zawarcia pomiędzy Arhelan oraz Eurocash Franczyza sp. z o.o. umowy franczyzowej.

Sieci handlowe kontrolowane ws. wieprzowiny

Prezes Urzędu Tomasz Chróstny zlecił pracownikom UOKiK kontrole u przedsiębiorców działających na rynku wieprzowiny. Celem działań jest sprawdzenie czy sieci handlowe i duże zakłady mięsne odmawiają przyjmowania w pełni przebadanego mięsa ze zdrowych zwierząt hodowanych w strefach, gdzie występują przypadki ASF.

Pracownicy UOKiK podjęli pierwsze czynności sprawdzające w lipcu br., niezwłocznie po sygnałach o występujących lokalnie nieprawidłowościach. W pierwszej kolejności sprawdzono działania pięciu podmiotów - dwóch sieci handlowych: Jeronimo Martins Polska (sieć Biedronka) i Dino Polska oraz trzech przetwórców: Gobarto (producent mięsny zależny od spółki Cedrob sprzedający produkty m.in. pod markami Gobarto, Makton), Animex (producent m.in. marek Krakus, Morliny czy Berlinki) i Sokołów (właściciel m.in. marek Sokołów, Grill House czy Gzella).

Glovo oraz Uber Eats też pod lupą UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w postępowaniach sprawdzi również zasady, na jakich działają aplikacje do zamawiania jedzenia firm Glovo oraz Uber Eats. Ze skarg wynika m.in., że przedsiębiorcy mają problemy z rozliczaniem zamówień, a konsumenci nie dostają niezwłocznie zwrotu nadpłaty czy pieniędzy za niezrealizowane zamówienie. Zarzuty prezesa UOKiK obejmują obciążanie wyższą opłatą, mimo informacji o naliczeniu rabatu.

Konsumenci skarżyli się do UOKiK, że chcieli wykorzystać rabat. Podczas składania zamówienia pojawiła się informacja o tym, że obniżka została im przyznana. Jednak ostatecznie tak się nie działo. Glovo pobrało wyższą cenę, a konsument dowiadywał się o tym już po pobraniu płatności.

Prokuratura zatrzymała twórcę sieci MarcPol

Marek M. usłyszał zarzut wyrządzenia spółce szkody na prawie 30 mln zł. To już czwarta sprawa, w której były miliarder ma status podejrzanego - i nie ostatnia.

Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie powiedziała dziennikowi, że Marek M. usłyszał zarzut, że "od czerwca 2008 r. do grudnia 2013 r. nadużył udzielonych uprawnień, związanych ze sprawowaniem funkcji prezesa MarcPolu i podejmował nieuzasadnione ekonomicznie decyzje, godzące w interes majątkowy spółki, które doprowadziły do wyrządzenia MarcPolowi szkody w wysokości nie niższej niż 29 mln zł". "Taki sam zarzut usłyszała była wiceprezes MarcPolu Iwona Z." - dodaje gazeta. Sprawa ma dotyczyć budowy w podwarszawskiej Podkowie Leśnej galerii handlowej.

Wyniki Biedronki, Carrourfa, Muszkieterów i IKEA

W ciągu 9 miesięcy 2021 r. Biedronka osiągnęła 10,6 mld euro sprzedaży. Licząc w złotych, sprzedaż rok do roku wzrosła o 10,3 proc., a LfL wzrosła o 7,8 proc. W tym roku sieć chce otworzyć w sumie 100 sklepów netto.

W samym trzecim kwartale sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 11,2% przy LFL o 8,1%. W przeliczeniu na euro sprzedaż wyniosła 3,6 mld euro, co oznacza wzrost o 8,1% w stosunku do trzeciego kwartału 2020 r.Biedronka chce w całym 2021 r. otworzyć ok. 100 nowych sklepów netto i ok. 300 wyremontować. Do końca września sieć otworzyła netto 59 sklepów (w sumie 75) i przebudowała 232 lokalizacje.

Grupa Carrefour także przedstawiła wyniki finansowe za trzeci kwartał. Sprzedaż w Polsce to 499 mln euro, co oznacza niewielki wzrost LfL o 0,9 proc. Sprzedaż łącznie za trzy kwartały wyniosła 1,49 mld euro (wzrost LFL o 1,8 proc.). Na koniec września sieć posiadała w Polsce 956 sklepów (90 hipermarketów, 152 supermarkety, 704 sklepy convenience oraz 10 dyskontów).

Przez pierwsze 9 miesięcy br. Grupa Muszkieterów wypracowała obroty na poziomie ponad 6,5 mld zł. Oznacza to wzrost o prawie 739 milionów złotych (12,8 proc.) rdr. W podziale na sieci obroty Intermarché wraz ze stacjami paliw kształtowały się na poziomie blisko 4 mld zł (wzrost o 10,6 proc.). Z kolei obroty Bricomarché wyniosły ponad 2,5 mld zł (wzrost o 13 proc.).

W roku finansowym 2021 sprzedaż detaliczna IKEA wyniosła 37,4 mld euro w ujęciu globalnym, co oznacza wzrost o 6,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (35,2 mld euro). Rok finansowy IKEA trwa od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021. W Polsce sprzedaż IKEA wyniosła blisko 5 mld zł i jest o 9 proc. wyższa rdr.

Pepco wchodzi w e-commerce

Produkty PEPCO można kupić także przez internet, na ośmiu najpopularniejszych e-platformach zakupowych w Polsce.

Decyzja PEPCO o rozpoczęciu sprzedaży przez internet była kwestią czasu, którego wymagały prowadzone przez firmę analizy i badania rynku. Sieć rozważała różne modele wdrożenia e-commerce i finalnie zdecydowano o rozpoczęciu współpracy z serwisem shumee.pl, jaki pozwala klientom na dokonywanie zakupów oferty PEPCO na kilku różnych platformach sprzedażowych, które już znają i lubią, w tym m.in. allegro.pl, morele.net, empik.pl. czy ceneo.pl.

AliExpress z nowym magazynem dla polskich sprzedawców

Panattoni został wybrany przez Cainiao, logistyczne ramię Alibaby, do wsparcia rozwoju AliExpress . Magazyn o powierzchni ponad 10 000 m kw. w Panattoni Park Łódź West będzie pełnił rolę centrum dystrybucyjnego dla sprzedawców AliExpres, wysyłających towary bezpośrednio z Polski.

Jeszcze w listopadzie br. firma chce, by zamówione na platformie towary docierały nawet w 1 dzień do największych miast w Polsce oraz w 3 dni do każdej innej miejscowości. W połączeniu z darmową dostawą dla ponad 80 proc. produktów, stwarza to szansę na powiększenie bazy użytkowników w kraju, która według danych z sierpnia br. już przekroczyła 11 mln. Centrum będzie również pełniło strategiczną rolę dla dostaw do Czech, Słowacji, Niemiec oraz Austrii.

Amazon Prime już w Polsce

Amazon wprowadził w Polsce usługę Amazon Prime, oferując szybkie i darmowe dostawy, obejmujące miliony produktów w ponad 30 kategoriach.

Członkowie programu otrzymują szybkie i darmowe dostawy nawet następnego dnia, bez minimalnej wartości zamówienia, a także dostęp do popularnych filmów i seriali, darmowe gry oraz ekskluzywne oferty przez cały rok. Klienci mogą wypróbować Amazon Prime, rejestrując się na bezpłatny, 30-dniowy okres próbny. Po jego zakończeniu koszt Prime wynosi 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

Allegro otwiera nowe huby i przejmuje

Allegro otworzy pięć nowych biur — w Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Lublinie oraz Wrocławiu. Firma tylko w tym roku planuje zatrudnić łącznie 1 500 osób — w tym kilkuset pracowników, którzy dołączą do niej już w nowych lokalizacjach.

Dzięki rozwojowi zespołów w całej Polsce Allegro chce dotrzeć do

specjalistów, którzy będą rozwijać platformę Allegro.pl, a w jej ramach m.in. innowacyjne usługi takie jak: fintech Allegro Pay, platformę dla firm Allegro Biznes, czy platformę ogłoszeń lokalnych Allegro Lokalnie.

Allegro przejęło również X-press Couriers, jednego ze swoich partnerów logistycznych, realizujących dostawy tego samego dnia. Celem akwizycji jest dalszy rozwój tej metody dostawy oraz wsparcie rozwoju sieci własnych automatów paczkowych.

Rafał Brzoska chce inwestować w telemedycynę

Rafał Brzoska, twórca InPostu, złożył wstępną, niewiążącą ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics w podwyższonym kapitale zakładowym. Zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji.

Medicalgorithmics S.A. to polska firma opracowująca zaawansowane systemy dla kardiologii.