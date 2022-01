Peja reklamuje wegańskiego burgera

- W ramach trwającego w styczniu Veganuary, spróbuj ze mną Nacho VeGang Burgera z Pasibusa dostępnego wyłącznie na Pyszne.pl! Jako zdeklarowany mięsożerca dość regularnie sięgam po jedzenie wegańskie jako uzupełnienie właściwej diety, ale także z ciekawości nowych smaków. Daleko mi do namawiania kogokolwiek do przejścia na weganizm, ale tego burgera spróbować powinien każdy! To co, kto dołącza do VeGangu? - pyta na Instagamie Peja.