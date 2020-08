Pełnia sezonu na Broniszach. Jak kształtują się ceny owoców?

Na podwarszawskim Rynku Hurtowym Bronisze trwa pełnia sezonu owocowego. Polscy sprzedawcy oferują szeroki wachlarz asortymentu, w ofercie znajdziemy śliwki, wiśnie, brzoskwinie a także jeżyny, jak i porzeczki czy poziomki. Jak wyglądają ceny i dostępność owoców?

Anna Kaszewiak informuje, że wiśnie odm. Łutówka sprzedawana jest na ryku hurtowym Bronisze w łubiankach 3 kg, od 4-5 złotych do 7 złotych za kilogram- cena zależy od jakości. Są też polskie morele w cenie od 4,00 do 8,33, natomiast brzoskwinie i nektaryny w cenie od 2,00 do 5,00 złotych.

Powoli kończy się śliwka odmiany Rana, w tej chwili oferowany towar pochodzi już z chłodni a cena dochodzi do 5,00 złotych za kilogram. Dostępne są śliwki innych odmian jak Lepotika, Opal, Shiro (śliwka żółtoowocowa).

- Ceny Lepotika plasują się od 1,00 do 1,50, Opal od 1,25 do 1,50 a Shiro 2,50 zł za kilogram. Praktycznie nie ma już czereśni, a ta która jest dostępna pochodzi z wcześniejszych zbiorów, która przechowywana była w chłodni, w workach plastikowych 5 kg. Wycenienia jest powyżej 25,00 złotych za kilogram- mówi Anna Kaszewiak.

