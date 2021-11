Pensje w handlu: W Wielkiej Brytanii Lidl płaci najlepiej spośród sieci FMCG

Nowa inwestycja oznacza dla niektórych pracowników Lidla wzrost płacy o ponad 6 proc.

Płace na poziomie podstawowym mają wzrosnąć w Londynie od 10,85 GBP (ok. 60 zł) do 11,30 GBP od marca przyszłego roku, podczas gdy nowi pracownicy spoza Londynu zauważą wzrost płac z 9,50 GBP do 10,10 GBP.

Pracownicy Lidla mają też zarabiać do 12,25 GBP w Londynie i 11,40 GBP poza miastem, w zależności od stażu pracy.

Detalista– ogłaszając swoją największą w historii inwestycję płacową – powiedział, że podwyżka płac będzie również wdzięczności za ciężką pracę podczas pandemii.

„W Lidlu koledzy z pierwszej linii są podstawą naszej działalności” – powiedział dyrektor generalny Lidla, Christian Härtnagel.

„Pracowali niestrudzenie przez ostatnie 18 miesięcy kryzysu Covid-19 i są integralną częścią naszego przyszłego sukcesu. Mamy ambitne plany rozwoju naszej firmy w Wielkiej Brytanii i aby to osiągnąć, musimy zapewnić, że przyciągamy i opiekujemy się najlepszymi talentami handlowymi na każdym poziomie naszej działalności" - dodał.