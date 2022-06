Pepco Group otworzyło 235 sklepów w pół roku. Sprzedaż o 17,2 proc. w górę

• Bazowa EBITDA według MSSF16 wyniosła 347 mln EUR, co oznacza wzrost o 7,3% rok do roku.

• Bazowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 144 mln EUR rosnąc o 28,5% r/r.

• Bazowy zysk na akcję wyniósł 20,2 eurocenta, co oznacza wzrost o 25,5% r/r.

• Zadłużenie netto na dzień 31 marca wyniosło 1 442 mln EUR (MSSF16), i było o 171 mln EUR wyższe niż rok wcześniej, głównie z powodu ekspansji.

• Modernizacje kolejnych 586 sklepów, które przyczyniły się do wzrostu sprzedaży w ujęciu LFL o 5,3%.

• Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Trevor Masters został powołany na stanowisko dyrektora generalnego, a Mat Ankers na stanowisko p.o. dyrektora finansowego Grupy.

• Grupa planuje zrealizować prognozy na cały rok, o ile nie nastąpi dalsze znaczące pogorszenie warunków makroekonomicznych.

Od czasu złagodzenia restrykcji wynikających z Covid na wszystkich kluczowych rynkach, Grupa, na czele z PEPCO, utrzymywała dobre wyniki, w III kwartale, dzięki pozytywnym rezultatom wypracowanym w okresie wielkanocnym, skutecznym kampaniom promocyjnym i powrotowi klientów do sklepów. Sprzedaż w sklepach Grupy (LFL) przekroczyła poziom sprzed pandemii, w analogicznym okresie roku obrotowego 2019. W okresie ośmiu tygodni po zniesieniu restrykcji pandemicznych średnia tygodniowa sprzedaż w PEPCO wzrosła o 13,7% w porównaniu z poziomem sprzed pandemii. W tym samym okresie średniotygodniowa sprzedaż w sieci Poundland wzrosła o 4,3%.

W Europie Środkowej wzrosty cen, ale i płac

Wysoka inflacja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej równoważona jest w dużym stopniu w krótkim okresie szybkim wzrostem płac. Na rynkach Europy Zachodniej gwałtowny wzrost inflacji w warunkach stagnacji płac doprowadził do zmniejszenia wydatków konsumpcyjnych.

Szczególnie w Wielkiej Brytanii kryzys związany z kosztami utrzymania wpłynął na dochody rozporządzalne klientów, którzy w krótkim okresie ograniczyli nawet podstawowe zakupy. Ciągła koncentracja na obniżaniu kosztów prowadzenia działalności oznacza, że Grupa jest w stanie zniwelować negatywny wpływ inflacji po stronie produkcji, dbając o niskie ceny, z drugiej strony absorbując jej część kosztem spadku marż brutto.

Inwazja na Ukrainę, kraj graniczący z trzema największymi rynkami, na których działa Grupa, nadal powoduje dużą zmienność. Obserwowany jest pewien wzrost obrotów spowodowany napływem osób z terenów zagrożonych konfliktem, jednak jest on równoważony do pewnego stopnia przez skutki wojny, która pogłębia istniejące zakłócenia w łańcuchach dostaw i napędza inflację.

