Pepco i fundacja Happy Kids z wakacyjnymi atrakcjami dla dzieci

Od 2010 roku Happy Bus zaparkował na 130 przystankach, na których bawiło się łącznie 80 tys. dzieci z różnych rejonów Polski. – W 2021 r. udział w akcji wzięło 21 tys. uczestników. Szacujemy, że tego lata będzie to ok. 30 tys. dzieci. Z roku na rok nasza akcja rozrasta się coraz bardziej, a w miejscowościach, które odwiedzamy, spotykamy się z dużym entuzjazmem. Bardzo często dzieci, które przychodzą do nas pierwszego dnia, zjawiają się też drugiego i trzeciego – mówi Aleksander Kartasiński, pomysłodawca akcji.

W tym roku Fundacja zamierza odwiedzić także ośrodki w Polsce, w których przebywają ukraińskie dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczych.

Dla dzieci przewidziane są również liczne konkursy z nagrodami. Pomocy finansowej w organizacji wydarzenia już od 5 lat udziela fundacji firma Pepco, będąca sponsorem głównym wydarzenia.