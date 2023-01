Pepco szuka pracowników. Chce ich mieć ponad 29 tysięcy

Pepco planuje w 2023 r. otwarcie w roku finansowym 2023 ponad 500 nowych placówek oraz wejście na nowe rynki: portugalski na wiosnę i do Bośni i Hercegowiny w drugiej połowie roku. Przełoży się to na wzrost liczby pracowników, których liczba w najbliższym roku przekroczy 29 tysięcy, co oznacza, że będzie wyższa niż liczba mieszkańców na przykład Augustowa czy Zakopanego.