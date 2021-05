Pepco w dniu debiutu urosło o 8 proc.

Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych na akcje Pepco wyniesie 88 proc., fot. mat. pras.

26 maja był pierwszym dniu notowań Pepco na rynku głównym GPW. Około godziny 9.30 cena akcji spółki rosła ponad 8 proc. - przy obrotach zbliżających się do 150 mln zł (dla porównania: obroty na akcjach takich spółek jak PKO BP czy KGHM sięgały wówczas 4-5 mln zł). To największy tegoroczny debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.







Cena akcji oferowanych wyniosła 40 złotych za akcję, co dało szacowaną początkową kapitalizację Spółki w wysokości 23 mld zł (5,1 mld euro). W ofercie sprzedano ok. 92 mln akcji, wliczając w to 2,5 mln akcji przydzielonych inwestorom indywidualnym. Kolejne ok. 23 mln istniejących akcji sprzedano wybranym podmiotom finansującym, z którymi główny akcjonariusz Grupy zawarł umowy dotyczące finansowania. W chwili rozpoczęcia notowań łącznie w wolnym obrocie znajdzie się 20,1% akcji spółki



Komentując dzisiejsze wydarzenie, Andy Bond, Dyrektor Generalny Pepco Group, powiedział - Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i detalicznych naszą ofertą publiczną było bardzo duże, witamy naszych nowych akcjonariuszy. Jako spółka giełdowa chcemy dalej dynamicznie zwiększać liczbę naszych sklepów i realizować naszą strategię jako wiodąca sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych w Europi.

Inwestorzy biorący udział w IPO Pepco otrzymają tylko niewielki procent akcji, na który się zapisali. Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych na akcje Pepco wyniosła 88 proc. Redukcja na poziomie 88 proc. oznacza, że każdy inwestor indywidualny otrzyma tylko 12 proc. akcji, na które zgłosił popyt. Przykładowo, jeżeli inwestor złożył zlecenie na 100 akcji, otrzyma ich tylko 12. Niewykorzystany w związku z tym limit zabezpieczony na jego koncie zostanie mu zwrócony.

Inwestorom indywidualnym przydzielono 2.500.000 akcji. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono 89.946.602 akcji. Rejestracja akcji na rachunkach inwestorów indywidualnych zaplanowana jest na dzień 21 maja 2021 r., a rejestracja na rachunkach inwestorów instytucjonalnych spodziewana jest 25 maja 2021 r. Przewidywany dzień rozpoczęcia notowań i obrotu akcjami na GPW to 26 maja 2021

W ramach oferty oferowanych było 92.446.602 akcji istniejących sprzedawanych przez akcjonariuszy sprzedających. Spółka nie wyemitowała żadnych nowych akcji. Ostateczna cena akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej wyniosła 40 zł za akcję. Biorąc pod uwagę cenę akcji, szacowana kapitalizacja spółki wyniesie 23 mld zł (5 mld euro). Niezwłocznie po dopuszczeniu, w wolnym obrocie znajdą się akcje reprezentujące 20,1% kapitału zakładowego spółki, o rynkowej wartości około 1 mld euro.