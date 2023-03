Pepco w dwa lata wyeliminowało 200 ton tworzyw sztucznych

W ramach inicjatywy, Pepco zobowiązuje się do kontynuowania działań mających na celu zmniejszanie ilości opakowań wprowadzanych na rynek, zwiększenie ich recyklowalności i udziału surowców wtórnych, a także podjęcia działań w zakresie eliminacji opakowań nadmiernych i problematycznych, efektywnego wsparcia systemu zbiórki i recyklingu opakowań oraz podniesienia jakości i efektywności edukacji konsumentów.

Polski Pakt Plastikowy jest częścią globalnej sieci paktów plastikowych koordynowanej przez Fundację Ellen MacArthur i jest pierwszą inicjatywą tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej.

Misją Paktu Plastikowego jest wielosektorowa zmiana obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach w Polsce w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Pepco w Polskim Pakcie Plastikowym

Dołączenie do Polskiego Paktu Plastikowego jest kolejnym ważnym krokiem Pepco na drodze do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Jest też naturalnym następstwem podejmowanych dotąd przez firmę kroków. W 2021 i 2022 roku marka wyeliminowała ponad 200 ton tworzyw sztucznych poprzez zmianę haczyków do skarpet, wieszaków do klapek i opakowań akcesoriów na takie, które są wykonane z kartonu.

Dodatkowo, 100% wieszaków w kolekcji baby jest wykonanych z recyklatów, Wszystkie care labels w tekstyliach są wykonane z poliestru pochodzącego z recyklingu, a wszystkie swing tagi są wykonane z papieru certyfikowanego przez FSC.



– Mamy świadomość, że wraz z naszym intensywnym wzrostem rośnie także nasz wpływ na otaczający nas świat i środowisko. Chcemy, żeby ten wpływ był najlepszym z możliwych. Dlatego dokładnie przyglądamy się materiałom, z jakich wykonane są nasze produkty i opakowania. Pracujemy nad ich ulepszaniem i ograniczaniem tam, gdzie to możliwe – mówi Katarzyna Wilczewska, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Pepco.

Polski Pakt Plastikowy - cele strategiczne

Polski Pakt Plastikowy posiada 6 celów strategicznych, opracowanych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, do realizacji których członkowie Paktu zobowiązali się do końca 2025 roku:

· Identyfikacja i eliminacja opakowań nadmiernych i problematycznych z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy,

· Dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek,

· 100% opakowań na polskim rynku nadających się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

· Dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach do poziomu 25%,

· Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku,

· Podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.