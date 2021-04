Pepco wejdzie na giełdę

Pepco jest wyceniane na 5 mld euro, fot. mat. pras.

Dyskontowa sieć Pepco wejdzie na warszawską giełdę.

Alternatywą był parkiet w Londynie, ale zwyciężyła opcja polska. W naszym kraju Pepco ma jedną trzecią swoich sklepów – poinformowała agencja Reuters, powołując się na dwa źródła zbliżone do sprawy. Firma nie skomentowała tych doniesień.

Plan debiutu jest związany z sytuacją na rynkach finansowych, na których odnotowywany jest rekordowy popyt ze strony inwestorów. Pepco Group jest wyceniana na ok. 5 mld euro. Według telewizji SkyNews oferta publiczna ma mieć wartość 4,5 mld euro. Gdyby IPO doszło do skutku, byłaby to największa oferta publiczna na GPW w 2021 roku.

Pepco rozpoczęło analizę opcji strategicznych w 2019 roku, jedną z nich była właśnie emisja akcji. Spółka podtrzymała swoje plany w 2020, ale pandemia pokrzyżowała firmie szyki.

Pepco jest częścią południowoafrykańskiego koncernu Steinhoff. Pepco ma w Polsce ponad 1000 sklepów. Jest także właścicielem brytyjskiej sieci dyskontowej Poundland. Format Pepco działa również na rynkach w Chorwacji, Estonii i na Litwie. W sumie firma miała w 2020 roku 3218 sklepów. Plany na ten rok zakładają otwarcie ponad 200 sklepów Pepco, ponad 50 sklepów Dealz i ponad 20 sieci Poundland.