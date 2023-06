Pepsi we współpracy z Bedoesem 2115 tworzy nowatorską kampanię

Pepsi, marka będąca częścią portfolio firmy PepsiCo, startuje z pionierską i zaskakującą kampanią PEPSI SPACE. W jej ramach marka oddaje swoje liczne przestrzenie reklamowe w ręce Gen Z, tworząc w ten sposób swoistą platformę do prezentacji ich kreatywności szerokiej grupie odbiorców poprzez różne nośniki reklamowe, takie jak outdoor czy reklama online. To wyjątkowa okazja dla młodych, którzy chcą podzielić się swoją twórczością z szeroką publicznością.

- W kampanii Pepsi Space oddajemy głos młodym. Chcemy wesprzeć ich w szukaniu swoich dróg do wyrażania się, ekspresji, jak również rozwijania kreatywności. Po prostu dodać im sił i wiary w swoje możliwości. Pepsi Space to także kampania skupiona przede wszystkim na społeczności - młodej, wielowymiarowej Generacji Z - mówi Julia Łysio, Senior Brand Manager marki Pepsi.

Ambasadorami i mentorami kampanii są przedstawiciele głosu młodego pokolenia: Bedoes2115, Nowciax oraz Nita.

- Stworzenie własnej puszki Pepsi czy kreatywne działania nad śmiesznym spotem to była dla mnie super możliwość, ale w tej całej kampanii najlepsze jest to, że tworzymy ją razem z ludźmi, że ich rzeczy będą pojawiać się na mieście i że to jest naprawdę, a nie tylko w reklamie - mówi Bedoes 2115.