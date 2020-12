PepsiCo będzie sprzedawać Pepsi i Mirindę w butelkach rPET

PepsiCo, w 2021 roku zainwestuje 3,6 mln USD oraz 8 mln USD w każdym kolejnym roku na pozyskanie przetworzonego plastiku (rPET), który umożliwi produkcję w Polsce wszystkich butelek napojów Pepsi oraz Mirinda z surowca zawierającego tworzywo w 100% pochodzące z recyklingu. Latem 2020 firma wprowadziła do obiegu butelki herbaty mrożonej Lipton Ice Tea w 100% wykonane z rPET.

W Polsce PepsiCo wraz z innymi podmiotami z branży bierze udział m.in. w programie „Działaj z imPETem”, prowadzonym przez organizację Rekopol, zajmującą się recyklingiem opakowań. Celem programu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedniego segregowania odpadów, tak aby zwiększyć ilość odzyskiwanego materiału i zmniejszyć emisję CO2. W minionym roku projekt przyczynił się do wzrostu recyklingu butelek PET o 30%, a działania edukacyjne objęły 120 tys. dzieci oraz 2000 szkół.

PepsiCo prowadzi też badania nad opracowaniem nowych materiałów, takich jak powstała we współpracy z konsorcjum Pulpex pierwsza na świecie butelka z papieru w pełni nadająca się do ponownego przetworzenia, czy rozwój oferty produktów wielokrotnego użytku, takich jak SodaStream, dzięki której według szacunków możliwe będzie wyeliminowanie z obrotu 67 miliardów plastikowych butelek jednorazowego użytku.