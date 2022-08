PepsiCo przekazało 880 tys. USD na utworzenie świetlic dla dzieci uchodźców

W odpowiedzi na bieżące wydarzenia, Fundacja PepsiCo oraz PCK połączyła siły, aby nieść pomoc humanitarną uchodźcom z Ukrainy, w szczególności dzieciom. Fundacja PepsiCo wsparła przedsięwzięcie kwotą 650 000 dolarów amerykańskich, a dodatkowe 60 000 dolarów przekazano z pracowniczego programu PepsiCo Gives Back. Za środki zakupiono m.in. jedzenie, w tym mleko dla niemowląt, a także pieluszki i inne środki higieny oraz podstawowe wyposażenie.

Wspólnymi siłami w ostatnim czasie udało się utworzyć 7 świetlic integracyjno-edukacyjnych. Oferują one mnóstwo atrakcji m.in. grupowe wyjścia do kina, teatru, zajęcia ruchowe, plastyczne, a także konsultacje psychologiczne. W każdej z tych placówek dzieci z Ukrainy uczą się języka polskiego, co pozwola im na integrację z rówieśnikami z Polski już od najmłodszych lat.

Świetlica w Płocku obecnie zajmuje się 15 ukraińskimi i 11 polskimi dziećmi. Na miejscu znajdują się nauczyciel języka polskiego oraz opiekunowie. Oprócz standardowych zajęć, dzieci uczestniczą w warsztatach organizowanych przez Straż Miejską nt. bezpieczeństwa, a także mogą wziąć udział w konkursie „Mam talent”. W Nowej Soli znajdują się dwie placówki, w których dostępny jest m.in. logopeda. Punkt w Puławach zatrudnia nauczycieli języka polskiego, ukraińskiego oraz angielskiego. W świetlicy w Białousach znajduje się aż 44 dzieci z Ukrainy oraz 20 z Polski, na miejscu pracuje pielęgniarka, a wolontariusze w trakcie roku szkolnego pomagali w odrabianiu pracy domowej. W Ciechanowie ukraińskie dzieci mogą korzystać z indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem. Placówka w Chełmie, blisko granicy z Ukrainą, oferuje uczniom lekcje programowania i pływania. W ramach całej akcji pomocowej ludność napływająca z terenów objętych wojną otrzymuje dary materialne, podstawowe wyposażenie domów oraz pożywienie.