PepsiCo redukuje produkcję napojów w opakowaniach plastikowych

W zakładzie napojowym PepsiCo w Michrowie właśnie ruszyła nowa linia do produkcji napojów w opakowaniach szklanych. Na nowej linii produkuje się napoje, z których aż 59 proc. nalewanych jest do opakowań innych niż plastik, czyli do szkła lub puszek aluminiowych.

W tym jednym z największych zakładów napojowych firmy na terenie całej Europy produkowane i rozlewane są popularne napoje, takie jak Pepsi, Lipton Ice Tea, soki Toma, a także wody mineralne. Dzięki inwestycji zakład będzie mógł zwiększyć prędkość rozlewu o jedną czwartą oraz uzyskać kolejne oszczędności mediów takich jak woda czy energia. Nowa linia zapewnia zaopatrzenie punktów gastronomicznych i hoteli, do których trafiają napoje w butelkach zwrotnych, podczas gdy szklane butelki bezzwrotne dostępne są w sklepach na terenie całego kraju.

Mimo ograniczeń pandemicznych wiodący w Europie zakład napojowy PepsiCo w Michrowie stale się rozwija. To już kolejna po uruchomionej w 2020 roku linii puszek inwestycja, która podnosi wydajność produkcji i przyczynia się do zróżnicowania opakowań stosowanych przez producenta napojów. Linię wyróżnia możliwość rozlewania napojów zarówno do butelek zwrotnych, jak i bezzwrotnych wszystkich rodzajów napojów, w tym Pepsi, Mirindy oraz 7UP, a także napojów niegazowanych, takich jak herbaty mrożone Lipton Ice Tea, soki Toma oraz wody mineralne. Wszystkie procesy produkcyjne są w ogromnym stopniu zmechanizowane i zrobotyzowane oraz ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie surowców nadających się do ponownego przetworzenia.

– Instalując nową linię usunęliśmy całkowicie opakowania foliowe, zastępując je ekologicznymi opakowaniami kartonowymi. Nasza inwestycja sprawiła, że na nowej linii produkuje się napoje, z których aż 59% nalewanych jest do opakowań innych niż plastik, czyli do szkła lub puszek aluminiowych – powiedział Tomasz Grzelczyk, dyrektor łańcucha dostaw E2E w PepsiCo Polska. –Dzięki inwestycji byliśmy w stanie zwiększyć moce produkcyjne o 0,5 mln butelek szklanych na dobę, jednocześnie zmniejszając nasz wpływ na środowisko. Dzięki inwestycjom w zakładzie zrealizowanym w okresie ostatnich 10 lat wraz ze zwiększeniem wydajności udało nam się zredukować zużycie wody i energii odpowiednio o 26 i 42% – dodał Tomasz Grzelczyk.