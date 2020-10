PepsiCo rozważa wejście w alkohole

PepsiCo Inc rozważy wprowadzenie do swojego portfolio napojów alkoholowych. Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej główny rywal firmy czyli Coca-Cola podał, że na terenie Stanów Zjednoczonych wprowadzi do sprzedaży gazowaną wodę alkoholową.

- Ostateczną decyzję podejmiemy w nadchodzących kwartałach. Wtedy poinformujemy, czy jest to obszar, w którym PepsiCo chce grać - powiedział dyrektor generalny firmy Ramon Laguarta.

Molson Coors Beverage Co poinformował 29 września, że współpracuje z Coca-Cola Co w celu wyprodukowania i sprzedaży alkoholowej wersji wody gazowanej Topo Chico.