PepsiCo z odbiciem sprzedaży w IV kwartale, firma liczy na wzrosty w 2021 roku

Pepsico liczy na wzrost sprzedaży w 2021 roku, fot. Shutterstock

Amerykański gigant spożywczy PepsiCo odnotował odbicie w ostatnim kwartale ubiegłego roku. po Firma liczy na udaną kampanię szczepień, która przyspieszy jej rozwój w 2021 roku. Grupa oczekuje, że porównywalna sprzedaż - z wyłączeniem różnic kursowych, dezinwestycji lub przejęć - wzrośnie w tym roku o około 5 proc.

- Zakładamy, że kampanie szczepień przyspieszą. W rezultacie do drugiej połowy roku konsumenci w części powrócą do nawyków sprzed pandemii - powiedział CEO koncernu, Ramon Laguarta.

Z drugiej strony szef PepsiCo jest przekonany, że niektóre zmiany w zachowaniu spowodowane pandemią zostaną na dłużej. Odnosi się do coraz częstszego korzystania z internetu, pracy w domu i ciągłego zapotrzebowania konsumentów na znane marki.

W momencie wybuchu koronakryzysu PepsiCo odnotowało gwałtowny spadek sprzedaży napojów bezalkoholowych. Spółka była jednak w stanie podtrzymać ożywienie, które miało miejsce w trzecim kwartale aż do końca ub.r. W Ameryce Północnej sprzedaż napojów bezalkoholowych wzrosła o 9 proc. Przekąski takie jak Lays Chips i Cheetos radziły sobie dobrze (+6 proc.), podobnie jak płatki owsiane Quaker (+8 proc.). Przychody wzrosły również w innych regionach, z wyjątkiem Ameryki Łacińskiej, gdzie spadły o 5 proc., głównie z powodu niekorzystnego kursu walut.

Całkowite przychody grupy za trzy miesiące zakończone 26 grudnia wzrosły o 8,8 proc. do 22,4 mld dolarów. W ciągu całego roku przychody PepsiCo wzrosły o 4,8 proc. do 70,4 mld dolarów. Zysk netto nieznacznie spadł do 7,1 mld dolarów.