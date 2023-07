PepsiCo zebrało 450 worków odpadów z brzegów rzek

Operacja Czysta Rzeka ma na celu ochronę środowiska wodnego poprzez sprzątanie zanieczyszczonych brzegów polskich rzek. W 2023 roku PepsiCo Polska wzięło udział w akcji po raz trzeci będąc jednocześnie Sponsorem Wspierającym.

Dołączając do Operacji w 2021 roku, około 30 wolontariuszy z Warszawy uprzątnęło prawy brzeg Wisły w okolicy Biura Głównego PepsiCo. W kolejnym roku udział firmy w akcji rozszerzył się − do Warszawy dołączyło 7 zakładów produkcyjnych i magazynów PepsiCo w Polsce.

– Czysta Rzeka stała się w PepsiCo Polska najpopularniejszą akcją wolontariacką z zakresu CSR. Ilość ochotników rośnie z każdą edycją, a do „weteranów”, którzy udzielają się od samego początku dołączają kolejne osoby. – powiedziała Aleksandra Wierzba, Specjalistka ds. Komunikacji i CSR PepsiCo Polska, Szefowa Sztabu Głównego akcji w Warszawie. – W dobie pracy hybrydowej jest to również świetna okazja do integracji, co widać było wyraźnie podczas rejestracji na wydarzenie, gdzie jako wolontariusze zgłaszały się całe zespoły. To również dowód na to, że poprzez oddolne działania można reprezentować wartości związane ze zrównoważonym rozwojem, którymi PepsiCo kieruje się na co dzień.

Uczestnictwo w Operacji Czysta Rzeka wpisuje się we wprowadzoną w 2021 roku strategię Pep+ (PepsiCo Positive), strategiczną transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju, obejmującą wszystkie obszary działalności firmy. Poprzez inicjatywy takie jak Czysta Rzeka, PepsiCo dąży do wyznaczenia nowego kursu dla swojej działalności operacyjnej i tworzenia pozytywnych zmian dla przyszłych pokoleń.