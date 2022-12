PepsiCo zwiększy udział napojów sprzedawanych w opakowaniach wielokrotnego użytku

Zgodnie z hasłem Fundacji Ellen MacArthur „Reuse – Rethinking Packaging” [Korzystajmy wielokrotnie– wymyślmy opakowania na nowo], PepsiCo realizować będzie cztery obszary działań. W ich zakres wejdzie promocja wykorzystania rozwiązań SodaStream w domu i w miejscu pracy (SodaStream Professional), poszerzanie udziału plastikowych butelek wielokrotnego użytku wykonanych z PET oraz butelek szklanych, rozwój działalności związanej z rozlewaniem napojów w punktach gastronomicznych z wykorzystaniem kubków wielokrotnego użytku, a także zwiększenie tempa produkcji proszków i koncentratów do samodzielnego przygotowania napojów np. w domu.

− Zasadnicza zmiana tradycyjnego modelu konsumpcji napojów będzie wymagała zapewnienia europejskim konsumentom dostępu do opakowań wielokrotnego użytku oraz możliwości ponownego ich napełniania – stawiamy sobie to za cel – powiedziała Katharina Stenholm, Chief Sustainability Officer w PepsiCo Europe. – Działanie to jest kontynuacją naszych projektów na rzecz promowania recyklingu. Europa przoduje w obszarze inwestycji w przełomowe technologie i innowacje, przyczyniając się do realizacji naszych celów w zakresie opakowań. Poprzez współpracę z partnerami i instytucjami europejskimi realizujemy nasz wkład w rozwój gospodarki opakowaniowej obiegu zamkniętego w Europie.