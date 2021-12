PerfectBot Grupy K2 ma środki na dalszy rozwój i myśli o zagranicznych rynkach

– PerfectBot to nie tylko idea, ale już działający biznes, który podwoił w tym roku przychody, ma znanych klientów i wyjątkową skuteczność automatyzacji obsługi klienta. To również startup technologiczny, który ma duży potencjał skalowalności międzynarodowej. Jesteśmy w przededniu mocniejszego wejścia do klientów anglojęzycznych, co jest dobrym momentem na postawienie celów strategicznych oraz ułożenie docelowej relacji z twórcami projektu – mówi Paweł Wujec, prezes zarządu K2 Holding S.A.

K2 Holding zapewni finansowanie projektu w kwocie 1,5 mln zł

Zgodnie z postanowieniami dokumentu „Term Sheet", K2 Holding w roku 2021 zapewni finansowanie projektu w kwocie 1,5 mln zł w formie udziałowej lub dłużnej (obok środków przeznaczonych na nabycie ZCP K2BOTS). Jednocześnie pozostali udziałowcy spółki rozwijającej PerfectBota i jednocześnie jej kluczowi menedżerowie (Łukasz Lewandowski, Artur Kończyński, Mikołaj Machowczyk i Maciej Maliszewski) – mogą otrzymać uprawnienie do nabycia puli dodatkowych udziałów w tzw. formule earn-out, jeżeli spełnione zostaną warunki obejmujące m.in. uzyskanie określonego poziomu wyników finansowych, uzyskanie przez spółkę minimalnego zwrotu z zainwestowanego kapitału lub pozyskanie istotnego inwestora zewnętrznego. W każdym przypadku przed potencjalną transakcją z inwestorem zewnętrznym spółka-matka K2 Holding będzie posiadała minimum 50% udziałów w K2BOTS.AI plus 1 akcja (obecnie posiada 82% udziałów). Term Sheet określa również zobowiązania stron w stosunku do struktury korporacyjnej spółki K2BOTS.AI, zasady zakazu zbywania i obciążania jej udziałów, a także zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Konwersacyjna AI

– PerfectBot to pierwsza konwersacyjna AI, która jest zarówno bardzo skuteczna jak i niezwykle łatwa w konfiguracji. Te dwie korzyści do tej pory nie występowały razem. Dlatego widzimy ogromną szansę, aby na tym wciąż niedojrzałym rynku PerfectBot stał się liderem w skali międzynarodowej – mówi Łukasz Lewandowski, współzałożyciel i prezes K2BOTS.AI.

– Podejmujemy działania, mające na celu zweryfikowanie zainteresowania PerfectBotem wśród potencjalnych inwestorów zewnętrznych m.in. z segmentu Venture Capital. Widzimy możliwości przyspieszenia skalowania PerfectBota dzięki zaangażowaniu tego typu podmiotów. Decyzje podejmiemy po ocenie atrakcyjności zebranych ofert, bo dzięki dobrym wynikom finansowym Grupa K2 ma środki, aby dalej finansować rozwój Perfectbota samodzielnie – mówi Paweł Wujec.

Obecnie z rozwiązania PerfectBot korzysta już kilkanaście e-sklepów m.in. IKEA, Reserved, Sinsay, House, Mohito, Cropp, 4F, Diverse, Tatuum, Modivo i Displate, a liczba zautomatyzowanych konwersacji przekroczyła 4 miliony.