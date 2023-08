Perfumowane ściereczki do sprzątania Luba

Ściereczki perfumowane w najnowszej edycji pachną: orientalną

wanilią (do mebli), lawendowym polem (uniwersalne), słodyczą arbuza

(do lodówki), owocowym latem (do kuchni), oraz tropikalnym słońcem (w

łazience).

Luba Comfort to duże i poręczne w użyciu ściereczki, przetestowane dermatologicznie oraz posiadają opakowanie do recyklingu. Opakowanie zawiera 32 szt. w cenie 8,99-9,99 zł.