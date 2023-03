Perla Polska reklamuje hummusy Pełna Dobra

Nowa kampania reklamowa firmy Perla Polska – związana z powstaniem subbrandu Pełna Dobra – potrwa od marca do czerwca 2023 roku. Obejmuje zarówno spoty w telewizji, reklamę w sieciach kina Multikino oraz na platformach VOD. W ramach kampanii prowadzone są również działania w digitalu i mediach społecznościowych Perla Pełna Dobra.

Kluczowym elementem kampanii są spoty reklamowe ,,Pełna Dobra” wyświetlane w wersji 30- i 15-sekundowej. Video będzie można oglądać przez cały marzec w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych Polsat oraz TVN, a także w kanałach tematycznych należących do tych dwóch stacji oraz do TVP. Natomiast od 13 marca do 13 kwietnia spot będzie można zobaczyć również w serwisach VOD, w tym: Player TVN, TVP VOD, Polsat Go oraz na platformach streamingowych należących do Wirtualnej Polski, Onetu oraz Agory.

Ze spotem będą mogli zapoznać się także widzowie Multikina w największych miastach Polski. W serwisie YouTube oraz w mediach społecznościowych marki dostępna jest skrócona, 15-sekundowa wersja reklamy.

W produkcję spotu zaangażowany był warszawski dom produkcyjny F25, reżyserem spotu jest Mikołaj Sadowski, natomiast za media plan i zakup mediów odpowiadał dom mediowy Mindshare. Perla Pełna Dobra nawiązała także współpracę z agencją kreatywną Od kuchni, odpowiedzialną za komunikację m.in. w mediach społecznościowych.

Mindshare odpowiada za kompleksową strategię, planowanie oraz zakup mediów dla Perla Pełna Dobra.