Persil wprowadza pierwszy proszek do prania w formie tabletek

Środek ma postać małej, kompaktowej tabletki do prania w folii ochronnej, dzięki czemu jest łatwy w dozowaniu, a samo opakowanie jest wygodne i ekonomiczne w transporcie. Folia ochronna tabletek do prania zabezpiecza je przed wilgocią i jest w 100% rozpuszczalna w wodzie oraz w pełni biodegradowalna, dzięki czemu nie trzeba jej usuwać przed włożeniem do pralki.

Tabletki do prania Persil zapewniają czystość ubrań i dają pełną skuteczność prania w niskich temperaturach, nawet już w 20*C. Pozwala to na sporą oszczędność energetyczną.