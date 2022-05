Personalizacja obuwia od Sneakers Boyz w Avenidzie

- Sneaker Boyz będziemy gościć w dniach 18 – 21 maja. Zapraszam do Avenidy, by wyczarować swoje buty marzeń - zachęca Katarzyna Korpak, Dyrektor Avenidy Poznań.

Z personalizacji butów skorzystać mogą wszyscy klienci, którzy zakupią jakąkolwiek parę obuwia sportowego w Avenidzie w dniach 16 – 21 maja i okażą paragon zakupu. By wziąć udział w akcji należy udać się do Strefy Custom Shoes Zone, zlokalizowanej na I piętrze Centrum – przy fontannie. Buty przeznaczone do customizacji powinny być nowe i nie mogą nosić śladów użytkowania. Personalizacji zostanie poddanych w każdym dniu trwania akcji 30 par butów, czyli w sumie 120 par butów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Jeden paragon uprawnia do personalizacji jednej pary obuwia. Obuwie podlegające customizacji powinno być wykonane z materiału innego niż zamsz oraz nubuk.

Customizacja obuwia przez Sneaker Boyz będzie się odbywać w Avenidzie Poznań w dniach 18 – 21 maja 2022 r. w godzinach 12.00 – 20.00. Podstawą udziału w akcji jest paragon potwierdzający zakup obuwia na terenie Avenidy w dniach 16.05-21.05. Regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Akcji.

Avenida Poznań to niemal 60 tysięcy mkw., gdzie działa 200 lokali handlowych, w tym 30 restauracji i kawiarni.

