Wybór osób z mniejszych miejscowości: lepsze zarobki = przeprowadzka do aglomeracji?

Co jeśli ktoś nie chce opuszczać rodzinnej miejscowości, ale pragnie realizować się zawodowo i dobrze zarabiać? Z odpowiedzią coraz częściej przychodzi praca zdalna. Podczas lockdownu, dla wielu firm była przymusowym eksperymentem, dziś staje się normalnością, zwłaszcza w niezwykle pojemnej branży IT.

Bardzo często można spotkać się przekonaniem, że rozwijającą i dobrze płatną pracę jesteśmy w stanie zdobyć tylko w dużym mieście - najlepiej wojewódzkim. Choć bez wątpienia rynek pracy w metropoliach jest dużo bardziej rozwinięty, w wielu zawodach miejsce zamieszkania nie odgrywa roli. Programiści, analitycy danych, testerzy oprogramowania, pracownicy HR czy copywriterzy mogą pracować wręcz z dowolnego punktu na ziemi. A jeśli tak, to równie dobrze, z małej miejscowości w Polsce.

Przeczytaj także: Ograniczenia podażowe na rynku pracy będą wzmacniać tempo wzrostu wynagrodzeń

Brak pracy w mniejszych miejscowościach - realny problem?

Chcąc nie chcąc, rynki pracy w mniejszych miejscowościach – w tym w miastach gminnych oraz powiatowych – mają dużo mniej do zaoferowania. Najlepiej obrazują to dane GUS, prezentujące miejsca w Polsce z najniższą i najwyższą stopą bezrobocia. Do tej pierwszej grupy należą przede wszystkim duże miasta wojewódzkie, na czele z Katowicami (stopa bezrobocia na poziomie 1,9 proc.), Warszawą (2 proc.), Poznaniem (2,2 proc.), czy Wrocławiem (2,6 proc.). Na drugim biegunie znalazły się wyłącznie mniejsze miejscowości. Niechlubne pierwsze miejsce od końca zajął powiat szydłowiecki (stopa bezrobocia wynosząca bagatela 24,4 proc.). Nieco lepiej wypadł powiat kętrzyński (19,7 proc.), a podium zamknął powiat braniewski (19,4 proc.).

– Nic nie wskazuje na to, żeby ten stan rzeczy miał się zmienić – twierdzi Magdalena Wasilewska-Michalska, ekspertka Coders Lab, pierwszej polskiej szkoły programowania, która na bieżąco monitoruje rynek pracy. – Większość korporacji oraz firm zatrudniających specjalistów lokalizuje swoje siedziby w dużych miastach. Siłą rzeczy, to właśnie te przedsiębiorstwa oferują największe możliwości rozwoju, awansu czy wyższą płacę – dodaje.

Zróżnicowanie wysokości zarobków w zależności od rozmiaru miejscowości potwierdzają dane GUS. Wśród miast, w których wynagrodzenia są najniższe w Polsce, znajdują się jedynie małe miejscowości, takie jak Cedynia (woj. zachodniopomorskie), Łęknica (woj. dolnośląskie) oraz Dzierzgoń (woj. pomorskie). Nie trzeba wspominać, że na drugim biegunie zestawienia znalazły się jedynie duże miasta – z Warszawą, Wrocławiem i Krakowem na czele.

Praca zdalna, czyli pozytywny efekt pandemii