PFPŻ: Potrzebne są dodatkowe awaryjne procedury dla transportu i dystrybucji żywności

Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, fot. PTWP

Producenci żywności, zaraz po służbie zdrowia, powinni mieć priorytetowy dostęp do maseczek, czy środków do dezynfekcji i czyszczenia. Ponadto, priorytetem staje się obecnie zabezpieczenie transportu i funkcjonowania hurtowni i magazynów. Potrzebne są dodatkowe przejrzyste procedury awaryjne, które pozwolą transportować żywność np. przez wojsko i prowadzić dystrybucję nie tylko w tradycyjny sposób – uważa Andrzej Gantner, Wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Jak obecnie wygląda sytuacja w zakładach produkcyjnych sektora spożywczego? Czy produkcja jest realizowana bez zakłóceń?

Obecnie nie ma sygnałów, żeby zakłady produkcyjne musiały przerywać produkcję. Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie część firm uruchomiła dodatkową produkcję wykorzystując posiadane zapasy mocy produkcyjnych. Nie ma też informacji o brakach surowców, czy trudnościach w dystrybucji produktów. Zdarzające się okresowo braki towarów w sklepach spowodowane są wyłącznie przez konieczność zwiększenia intensywności transportu, a nie przez brak produktów żywnościowych.

Polska to szósty największy producent żywności dysponujemy dużą nadwyżką surowców i mocy produkcyjnych, co zapewnia nam wysoki poziom bezpieczeństwa żywnościowego. Mamy nadwyżkę eksportu nad importem, co wskazuje, że braki żywności, przynajmniej w obrębie tak zwanego koszyka podstawowego nam nie grożą.

Czy producenci żywności zgłaszają obawy o możliwość zaburzenia produkcji w związku z epidemią?

Każda firma ma procedury kryzysowe, które zostały dodatkowo wzmocnione ze względu na pandemię. Główne obawy firm dotyczą utrzymania ciągłości produkcji przy ewentualnych przedłużających się brakach kadrowych wynikających z możliwej kwarantanny części pracowników. Dobrym rozwiązaniem byłoby zapewnienie szybkiej ścieżki testów na koronowirusa dla pracowników zakładów tak, żeby maksymalnie ograniczyć ilość pracowników skierowanych na kwarantannę.

Kluczowe jest również utrzymanie dostępu firm do środków gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności. Maseczki, czepki, stroje ochronne, środki do dezynfekcji i czyszczenia, to artykuły potrzebne na co dzień każdej firmie produkującej żywność. Nie wynika to z obecnych uwarunkowań związanych z wirusem, ale z obowiązujących przepisów prawa, dobrych praktyk higienicznych i HACAP. W obecnych warunkach procedury zostały wzmocnione i zapotrzebowanie jest większe. Przy brakach tego typu środków produkcja będzie musiała być ograniczona, dlatego tak ważne jest, aby zapewnić pewien priorytetowy, zaraz po najważniejszych służbach zdrowia i państwowych, dostęp do tych środków dla zakładów produkcyjnych.