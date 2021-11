PFR będzie wysyłać wezwania do firm, które nie mają umowy z PPK

Od 18 listopada do końca grudnia br. Polski Fundusz Rozwoju prześle wezwania do prawie 650 tys. podmiotów, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), ale dotąd tego nie zrobiły - podaje bankier.pl.