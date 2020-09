PGE – polskość nie tylko w nazwie

fot. materiały prasowe

W trudnych czasach pandemii patriotyzm konsumencki zaczął odgrywać szczególną rolę. Nie byłby on jednak możliwy, gdyby nie działania przedsiębiorców, którzy przy wyborze swoich partnerów biorą pod uwagę miejsce prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Grupa PGE postanowiła włączyć się w ten trend i nawiązała współpracę z twórcami aplikacji Pola.

Pola jest uzupełnieniem społecznie odpowiedzialnych działań PGE i jednocześnie wspiera konsumentów w wyborze polskich produktów. Ta polska aplikacja dla urządzeń mobilnych na podstawie zeskanowanego kodu kreskowego produktu podaje dane o firmie, która go wyprodukowała. Aplikacja informuje czy dany producent opiera się na polskim kapitale, czy firma produkuje w Polsce, czy tworzy w Polsce miejsca pracy, czy może jest częścią zagranicznego koncernu.

Polskie produkty, lokalne usługi i zaangażowani pracownicy

- Dlaczego PGE, czyli spółka energetyczna, angażuje się w taki projekt? Ponieważ kupując polskie produkty wspieramy polskich przedsiębiorców i polską gospodarkę – wyjaśnia Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kilka miesięcy wcześniej Grupa PGE wystartowała z kampanią społeczną „Polskie – kupuję to!”, która zachęca Polaków do kupowania krajowych produktów i korzystania z lokalnych usług. Kampania narodziła się z inicjatywy pracowników PGE, którzy za pośrednictwem wewnętrznych narzędzi komunikacji zaczęli polecać sobie polskie produkty, a także usługi oraz ciekawe miejsca na weekendy i wakacje w Polsce. Grupa PGE dostrzegła tę aktywność i zdecydowała się ją wesprzeć. W tym celu stworzony został specjalny blog, gdzie pracownicy mogą dzielić się informacjami odnośnie rodzimych producentów, usługodawców, ale także instytucji kultury.

Czy pracownicy PGE zainicjowali również nawiązanie współpracy z Polą? - Nasi pracownicy w początkowej fazie pandemii zaczęli wymieniać się rekomendacjami i zachęcać do wspierania polskich producentów. Pojawiło się jednak pytanie, skąd mamy wiedzieć, że produkt jest w 100 proc. polski? I tak jak w przypadku akcji zainicjowanej przez pracowników PGE, tak i tym razem firma zaangażowała się pozyskując partnera, który jest wiarygodny, z polskim kapitałem, a ponadto jest w stanie pomóc zarówno naszym pracownikom, jak i wszystkim innym konsumentom odpowiedzieć sobie szybko na pytanie, czy kupują polski produkt. O aplikacji Pola informujemy naszych pracowników we wszystkich mediach komunikacji wewnętrznej, co z pewnością przekłada się na liczbę pobranych aplikacji – wyjaśnia nam biuro prasowe firmy.

Moda na polskość