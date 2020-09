PGS: Przepisy dotyczące opłaty cukrowej są  niespójne

W styczniu 2021 roku wchodzi w życie tzw. „podatek cukrowy”, mający być częścią promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Zdaniem przedstawicieli handlu oraz części ekspertów nowe przepisy wydają się być niespójne. Według przedstawicieli Polskiej Grupy Supermarketów, zapisy ustawy pokazują brak dostatecznego rozpoznania i analizy problemu.

Według Polskiej Federacji Producentów Żywności wprowadzenie opłaty w formie „podatku cukrowego” może wiązać się ze wzrostem cen napojów nawet o 40%. Ustawa budzi spore kontrowersje jednak nie tylko wśród producentów i dystrybutorów FMCG. Niezrozumiała jest zasada opłaty podatku przez detalistów w momencie wprowadzenia produktu do sprzedaży. W ich opinii podatek winien być płacony przez producentów.

- Z dużym zdziwieniem przyjęliśmy obecną formę ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów – mówi Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów. – Nasze wątpliwości budzi m.in. limit 300 ml opakowania w przypadku produktów alkoholowych. Wg ustawy firmy zmuszone będą dokonać opłaty m.in. za wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. – Zapis ten pokazuje brak dostatecznego rozpoznania i analizy problemu, w szczególności w kontekście rosnącej sprzedaży alkoholu w butelkach o większej pojemności – dodaje prezes PGS.

Czy w nazwanej przez premiera Morawieckiego „zdrowotnej opłacie cukrowej” rzeczywiście chodzi o zdrowie i jego promocję wśród Polaków? Wątpliwości co do tego mają m.in. dietetycy. O ile ograniczenie spożycia cukrów powinno być promowane, ponieważ ich nadmiar negatywnie wpływa na naszą figurę oraz zdrowie, co potwierdzają liczne badania; o tyle zastanawiającym jest fakt dołączenia do listy słodzików oraz kofeiny.

- Kolejny raz jesteśmy świadkami bardzo dobrych inicjatyw społecznych, lecz złej realizacji…. Nadrzędnym celem winno być zdrowie konsumentów, nie interes finansowy budżetu państwa – komentują nowe prawo przedstawiciele Polskiej Grupy Supermarketów.