Piąty sklep Hebe w Rzeszowie

We wrześniu do grona najemców Atrium Molo dołączyła drogeria Hebe. Nowy najemca z segmentu zdrowie i uroda otworzył swój lokal obok sklepu TK Maxx, przy wejściu do galerii. Z kolei 16 września br., miało miejsce otwarcie najnowszego sklepu Hebe, zlokalizowanego w Galerii Rzeszów