PIE: Na skutek pandemii szczególnie cierpi pokolenie z lat 90-tych

Pandemia jest niewątpliwie jednym z największych kryzysów kapitału ludzkiego na świecie – uważa Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wielu młodych pracowników może spotkać się z długofalowymi konsekwencjami zawodowymi, takimi jak kariera na niższych szczeblach i otrzymywanie wynagrodzeń niższych, niż oczekiwali na początku XXI wieku.

- Kryzysy definiują pokolenia. Nie inaczej będzie w przypadku młodych ludzi, którzy doświadczają dzisiejszej pandemii, której koszt psychiczny, edukacyjny i związany z pracą osiągnął 1,7 biliona dolarów na całym świecie - około 2% światowego PKB. To pokolenie będzie okryte bliznami na całe życie – mówi Piotr Arak.

Przypomina, że wiele osób z pokolenia wyżu demograficznego pamięta zabójstwo prezydenta Johna F. Kennedy'ego lub miejsce, w którym byli 11 września 2001 r. - W ten sam sposób młode pokolenie dotknięte dziś koronawirusem zapamięta to na przyszłość. COVID-19 rujnuje ich życie - nie tylko z powodu śmierci odległych i bliskich członków rodziny, których są świadkami, czy napięcia spowodowanego zamykaniem szkół, ale także z powodu kryzysu gospodarczego, który spowodował – tłumaczy ekspert.

Dla tego młodego pokolenia (znanego jako pokolenie Z), które wciąż chodzi do szkoły lub właśnie kończy studia, jest to pierwsze duże globalne wydarzenie, więc brakuje im punktu odniesienia dla tego, jak zareagować lub pójść naprzód.

Według danych ONZ zamknięcie szkół dotknęło 1,6 miliarda młodych ludzi na całym świecie i znacząco zmieniło sposób ich życia i nauki. Jak tłumaczy Piotr Arak, nauka w szkole to nie tylko to, co dzieje się w klasie. Obejmuje również spotkania towarzyskie, które są istotną częścią rozwoju dziecka i mogą później wpłynąć na socjalizację. Można zatem spodziewać się spadku umiejętności społecznych młodego pokolenia w wyniku pandemii. Nie ma wątpliwości, że COVID-19 powoduje dodatkowy stres, niepokój i samotność, z którymi nie każdy sobie poradzi.

- W rezultacie należy spodziewać się znacznego wzrostu zapotrzebowania na opiekę psychologiczną, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę kluczową rolę, jaką w rozwoju społecznym odgrywają interakcje społeczne. Według naszych szacunków pandemia zwiększyła koszty zdrowia psychicznego o 407 miliardów dolarów w ciągu ostatniego roku – mówi Piotr Arak.

Jego zdaniem, prócz bezpośredniego wpływu na biologię człowieka wirus może również stworzyć pokolenie niezręcznych społecznie, niepewnych siebie i bezrobotnych młodych ludzi. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy więcej niż jedna na sześć osób w wieku od 18 do 29 lat przestała pracować od początku pandemii. Ponadto osoby, które nie straciły pracy, odnotowały spadek czasu pracy o 23%.