PIE: Wakacje kredytowe pomogą najmniej zarabiającym

Rząd przedstawił projekt zmian ustawowych dotyczących wsparcia kredytobiorców. Został on już opublikowany i przesłany do konsultacji.

60 proc. kredytów hipotecznych znajduje się w posiadaniu 30% osób o najwyższych dochodach.



Przypomnijmy, we wtorek rząd przedstawił projekt zmian ustawowych dotyczących wsparcia kredytobiorców. Proponowane regulacje przewidują m.in. wakacje kredytowe i wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytów mieszkaniowych w miejsce WIBOR-u.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może pomóc w spłacie nawet 2 tys. złotych miesięcznie z raty kredytu przez maksymalnie 3 lata. Łącznie kredytobiorca otrzyma z niego nawet do 72 tys. złotych w formie zwrotnej zapomogi. Ma on jednak obowiązek zwrócenia tej kwoty w 2 lata po uzyskaniu ostatniej raty pomocy. Pożyczka jest nieoprocentowana, według wstępnych deklaracji rozważana jest możliwość umorzenia części kwoty – tłumaczy Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

O wsparcie mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy spełnią jeden z dwóch warunków – utracą pracę lub wysokość rat przekroczy połowę ich dochodów.

Takie warunki sprawiają, że wsparcie trafia przede wszystkim do osób w trudniejszej sytuacji materialnej. Należy pamiętać, że prawie 60 proc. kredytów hipotecznych znajduje się w posiadaniu 30% osób o najwyższych dochodach. W przypadku tej grupy wzrost rat kredytowych nie zawsze stanowi aż tak wysoki problem – mówi Jakub Rybacki.

Z kolei wakacje kredytowe mają pozwolić na opóźnienie płatności do 8 rat w latach 2022 i 2023. Według dotychczasowych deklaracji będą one powszechne. - To rozwiązanie prawdopodobnie będzie wykorzystywane przede wszystkim przez osoby nie posiadające poduszki finansowej. Na dzień dzisiejszy nie znamy zasad na podstawie których możliwa będzie opóźniona płatność, prawdopodobnie w toku konsultacji mogą pojawić się propozycje wprowadzania kryteriów dochodowych – mówi ekspert.

Zmiana wskaźnika WIBOR stanowi przyśpieszenie planowanej operacji wprowadzenia nowych zmian stóp procentowych. Na dzień dzisiejszy za mało wiemy na temat nowego wskaźnika, aby możliwa była ocena skutków. Warto pamiętać, że jego wdrożenie nastąpi dopiero w przyszłym roku – do tego czasu NBP zakończy cykl podwyżek stóp procentowych i różnicę między wskaźnikiem WIBOR 3M czy 6M, a stopą NBP będą mniejsze niż obecnie – dodaje.