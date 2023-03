Pięć sposobów na tańsze zakupy w Carrefourze. Dołącza promocja na produkty roślinne

Carrefour rusza z kolejną odsłoną pakietu działań Akcja Antyinflacja, którego najnowsza odsłona została oparta na aplikacji mobilnej tej sieci.

Rabaty 5%, 10% i 15% za zakupy z aplikacją Carrefoura

W ramach kolejnej edycji Akcji Antyinflacja, Carrefour Polska umożliwia klientom otrzymanie kuponów rabatowych na kolejne zakupy. Warunkiem jest zrobienie zakupów wraz z aplikacją Mój Carrefour za minimum 100 zł. Za pierwsze zakupy otrzymują oni rabat 5% na następne zakupy, za drugie 10%, a za trzecie 15%. Otrzymany kupon można wykorzystać od 2 marca do 6 kwietnia 2023 r. od poniedziałku do czwartku. Rabat zostanie naliczony do zakupów za minimum 100 zł i maksymalnie 300 zł. Konsumenci mogą korzystać z akcji wielokrotnie. Im więcej zrobią zakupów, tym więcej kuponów rabatowych mogą otrzymać. Promocja trwa do 31 marca 2023 roku.

Akcja Antyinflacja została zainicjowana w Carrefour w styczniu tego roku. Opiera się ona na 5 rozwiązaniach pomagających klientom oszczędzać pieniądze na każdych zakupach. Należą do nich:

1. Produkty marki własnej Carrefour tańsze nawet o 30%

Jednym z założeń programu Akcja Antyinflacja jest stałe poszerzanie oferty produktów marki własnej Carrefour, które są do 30% tańsze w porównaniu do ich markowych odpowiedników. Wszystkie towary zostały starannie dobrane i cechują się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. W ofercie sieci znaleźć można już ponad 4000 produktów marki własnej Carrefour, wśród których znajdują się między innymi świeże produkty z linii Jakość z Natury, wędliny z Naszej Wędzarni Carrefour oraz produkty codziennego użytku z działu Carrefour Classic.

2. Tańsze zakupy w weekend z aplikacją Mój Carrefour

Kolejnym elementem wchodzącym w skład programu Akcja Antyinflacji jest możliwość zrobienia tańszych zakupów z aplikacją Mój Carrefour w każdy weekend. Jeśli zakupy zostaną zrobione w piątek, sobotę lub niedzielę handlową, klienci mogą otrzymać rabat w postaci 10% na całe zakupy.

3. Simpl - najtańsze produkty w swojej kategorii

W sklepach sieci Carrefour znaleźć można ponad 200 produktów pochodzących od marki Simpl oraz Simpl Choice, które są najtańsze w swojej kategorii. Znaleźć można tam produkty niezbędne w kuchni, a także szeroki wachlarz kosmetyków i produktów z chemii gospodarczej.

4. Wsparcie seniorów

Carrefour wprowadził również duże udogodnienie dla osób starszych. Seniorzy, którzy zrobią zakupy we wtorek z użyciem Karty Seniora, mogą otrzymać 10% rabatu na całe zakupy w postaci kuponu, który mogą zrealizować podczas następnych zakupów.

5. Super Oferty i niższe ceny w Carrefour

Sieć sklepów Carrefour regularnie publikuje gazetki promocyjne, które dostępne są w sklepach, na stronie internetowej carrefour.pl, a także w aplikacji mobilnej Mój Carrefour. Znaleźć w nich można Super Oferty - okazje i produkty przecenione nawet o 50%.

Produkty roślinne 30 proc. taniej

Już w najbliższy weekend z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Mięsa produkty wegańskie i wegetariańskie będzie można kupić w Carrefour z 30-procentowym rabatem. Rabat będzie obowiązywał w dniach 17-20 marca w ramach obchodzonego “Weekendu Vege”.

Klienci sklepów Carrefour, którzy chcieliby spróbować roślinnych specjałów mogą wybierać spośród aż 1500 produktów wegańskich i wegetariańskich. Co więcej - asortyment ten jest stale rozwijany - względem poprzedniego roku liczba produktów zwiększyła się aż o 20 proc. a baza dostawców została poszerzona o dodatkowe 20 firm. Carrefour Polska współpracuje także z małymi dostawcami i start-upami, takimi jak Bezmięsny, Nielone czy Planeat, inwestując w ich rozwój i wprowadzając stworzone przez nich roślinne produkty na półki sklepowe.

Carrefour równolegle wprowadza do oferty nowe produkty wegetariańskie i wegańskie w ramach swoich marek własnych – Sensation Vegetal to nowa linia produktów wegańskich zawierająca m.in. hummusy, burgery, wędliny, kiełbaski oraz dania gotowe, która została stworzona w 2022 roku i cechuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.