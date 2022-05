Piekarnia Lantmännen będzie produkować miliard bułek rocznie

Lantmännen Unibake poinformował o zakończeniu kolejnego etapu swojej inwestycji w Nowej Soli. Obejmowała ona rozbudowę piekarni, zainstalowanie nowej, już trzeciej linii do produkcji pieczywa do hamburgerów i hot-dogów oraz montaż urządzeń do pakowania pieczywa na rynek detaliczny.