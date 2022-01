Piekarnia z Lublina dostała 887 proc. podwyżki taryfy za gaz

Piekarnia rodziny Kuźmiuków założona przez seniora rodu Włodzimierza, rozpoczęła działalność przy ulicy Furmańskiej w Lublinie w grudniu 1944 roku.

Firma podaje, że myśli nad dalszymi działaniami po tym, jak otrzymała podwyżkę taryfy na gaz o 887 proc. Piekarnia została powiadomiona o aktualizacji wysokości stawek za gaz.

Przypomnijmy, w grudniu Urząd Regulacji Energetyki podał, że w wyniku zatwierdzonego przez prezesa URE wzrostu stawek taryfy na gaz największego sprzedawcy PGNiG miesięczne rachunki gospodarstw domowych używających gazu do przygotowania posiłków wzrosną ok. 9 zł netto miesięcznie.



Tymczasem konsumenci donoszą, że podwyżki cen gazu dla odbiorców sięgają nawet kilkuset procent. Dotyczy to głównie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.