Piekarnie Vincent dołączają do Too Good To Go

Wśród miejsc, które dołączyły do Too Good To Go, znalazły się: Lekkie Ciacho, Kosz na prezent, Caffé&Bistro Na deptaku, La Bodega wine • tapas • bar, Pizzeria Trattoria Presto Płock, Family American Food by Olek, Bar Mleczny Tumska, Catering Bar Mleczny Tumska, Lepsza Dieta, Stacja Borowiczki, Bar Wisełka.

Too Good To Go to narzędzie dla każdego posiadacza smartfona łączące mieszkańców miasta i okolic z ulubionymi lokalami, które na koniec dnia przygotują paczkę-niespodziankę z niesprzedaną danego dnia żywnością. Płock to już kolejne miasto na mapie Polski, gdzie można uratować przepyszne posiłki. Z Too Good To Go można również korzystać w Radomiu, Białymstoku, Opolu, Olsztynie, Elblągu, Toruniu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku – Białej, Wrocławiu, Łodzi, Trójmieście, Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu.