Pieniądze za bieganie. Nowa odsłona kampanii adidas

Minuty można rejestrować w okresie od 1 do 12 czerwca i będą kumulowane aż do osiągnięcia kwoty 1.5 mln euro. Każdy może wziąć udział w akcji i poprzez swoją aktywność, dołożyć się do zbiórki pieniędzy. Społeczności adidas Runners w Warszawie, Poznaniu i Trójmieście zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniach specjalnych, których celem jest wspólne zbieranie cennych minut, aktywnie spędzając czas i robiąc coś dobrego dla swojego najbliższego otoczenia.

adidas wierzy, że sport ma w sobie moc, która może odmienić życie. Chodzi nie tylko o wspieranie sportowców i amatorów w przekraczaniu własnych granic, ale także o tworzenie bardziej zrównoważonego świata. Pieniądze, zebrane w ramach Move For The Planet, będą wspierać globalne projekty, mające na celu edukowanie i angażowanie społeczności w obszarze zrównoważonego rozwoju. Każdy z nich koncentruje się na terenach najbardziej dotkniętych skutkami zmian klimatycznych, w krajach takich jak Kolumbia, Grecja, RPA czy Pakistan.

Aktywności można zbierać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze – wystarczy dołączyć do wyzwania Move For The Planet w aplikacji adidas Running i rejestrować je w okresie 1-12 czerwca. Każde 10 minut = 1 € na rzecz fundacji Common Goal!

„W tym roku przygotowaliśmy dla Warszawiaków 2 specjalne wydarzenia. Pierwsze to Wegański Plogging, czyli wspólne sprzątanie dzikiego brzegu Wisły oraz warsztaty na temat zrównoważonego rozwoju i idei weganizmu z gościnnym udziałem naszych tegorocznych partnerów – fundacji Run Vegan oraz wegańskiej cukierni Baja. To wydarzenie odbędzie się w piątek 3 czerwca, a 8 czerwca znów pobiegniemy wzdłuż Wisły w drugiej edycji naszego Biegu 7 Mostów, którego zakończeniem będzie wspólny piknik z zimną lemoniadą na plaży obok Mostu Łazienkowskiego. W sam raz na rozpoczęcie długiego weekendu!” opowiada Oliwia Malmon, Co-Captain adias Runners Warsaw.

Wspólne sprzątanie, warsztaty edukacyjne i sportowe pikniki czekają także na mieszkańców Poznania i Trójmiasta. Wydarzenia specjalne, organizowane przez społeczności adidas Runners, odbędą się w obydwu lokalizacjach 3 i 10 czerwca. Szczegółowy opis i bezpłatne zapisy dostępne są w aplikacji adidas Running.

Aby być na bieżąco z treningami i innymi wydarzeniami adidas Runners w Warszawie, Poznaniu i Trójmieście, dołącz do grup na Facebooku