Pierwsza 4F Cafe już jest. Za rok może ich być 100

4FCAFÉ to nowe miejsce na mapie Warszawy, stworzone przez markę 4F. Jest to multifunkcyjna przestrzeń będąca połączeniem kawiarni serwującej zdrowe dania ze strefą warsztatową i fitness, a także przestrzenią zakupową: showroomem kolekcji 4F i punktem odbioru zamówień online. To odpowiedź marki na spadającą popularność centrów handlowych i chęć tworzenia wokół marki zaangażowanej społeczności.

4FCAFÉ – lokal w centrum warszawskiej dzielnicy biznesowej jest pierwszym z 5, które mają powstać w tym roku w Warszawie. Będą otwierane jako placówki własne, by przetestować model. W 2021 roku ruszy propozycja dla franczyzobiorców. Igor Klaja, założyciel marki 4F liczy, że w przyszłym roku może ich powstać nawet 50-100. Ważną funkcją nowej kawiarni będzie pick-up point, showroom i sklep. Klienci będą mogli kupić ubrania, odebrać zamówione produkty z czterech sklepów online należących do 4F, ale także przymierzyć ubrania. Od powstania koncepcji do otwarcia lokalu Grupa OTCF potrzebowała trzech miesięcy. Spółka wierzy, że właśnie poprzez modernizację modelu biznesowego może uzyskać stabilizację w zmieniającym się świecie. Kompleksowa transformacja OTCF obejmuje wewnętrzne działania operacyjne, jak również te dotyczące relacji z klientami – czyli komunikację i edukację. CEO nowej sieci kawiarni jest Ranita Sobańska, członek zarządu OTCF.



Menu 4FCAFÉ tworzy wybór kaw – od klasyków po wydanie 4F PRO, wzbogaconych

proteinami – a także wyciskanych soków, smoothie i naparów. Serwowane posiłki zostały zaprojektowane przez dietetyków według modelu healthy bowl: misek

z kompozycjami zdrowych składników: od owsianek przez sałatki przez dania lunchowe. Dostępne jest także rozwiązanie MIX & MATCH, które pozwala gościom na tworzenie spersonalizowanych bowli

z ulubionych składników. Śniadanie serwowane jest przez cały dzień, w tym kanapki przygotowane na

pieczywie proteinowym, śniadaniowe gofry i sałatki.

Będą się tu odbywać się warsztaty, spotkania z dietetykami czy też sportowcami. Akcenty kolorystyczne – miętowe i pomarańczowe to nowe barwy firmowe sieci 4FCAFÉ.



Pierwsza kawiarnia 4FCAFÉ będzie działać od 8 października 2020 r. na ul. Konstruktorskiej 12 w

Warszawie.