Pierwsza marka własna Biedronki. Piwo VIP kosztowało niecałe 2 zł

Produkty marek własnych czyli tzw. private label to produkty lub usługi, które zostały wyprodukowane na zlecenie sieci handlowej. Pod daną marką mogą pojawić się produkty różnych dostawców, ale całość kontrolowana, zarządzana i dystrybuowana jest przez zamawiający podmiot, dzięki czemu umożliwia wprowadzenie na rynek produktów o niższej cenie.

Początek marek własnych w Polsce

Pierwsze produkty marek własnych pojawiły się w Polsce pod koniec lat 90-tych, ale poziom 10% udziałów w rynku przekroczyły dopiero w roku 2009. Od tego czasu można mówić o prawdziwym ich rozkwicie. Dziś przy szalejącej inflacji udział „private labels” w całościowym koszyku zakupowym Polaków systematycznie rośnie i stanowi już ponad 20% sprzedaży.

Rozkwit marek własnych

- Aktualnie śmiało można stwierdzić, że produkty private label przechodzą prawdziwy rozkwit. Wiele sieci ma specjalistów, którzy są odpowiedzialni za rozwój tej kategorii. Wdrażają oni przemyślaną i zaplanowaną komunikację marketingową uwzględniającą długą perspektywę – mówi Beata Grosicka, Business Development and Client Service Director GlobalSM. Design tych produktów nie odbiega od kreacji marek producenckich, dzięki czemu część z nich traktowana jest na równi z droższymi odpowiednikami – dodaje.

Z raportu Gfk wynika, że marki własne nie tylko podążają za trendami, ale również wyznaczają je i kształtują. Ogrom z nich staje się trendsetterami w swojej kategorii, tworząc nowy rodzaj produktu np. smoothie, jogurt naturalny łączony z czekoladą czy produkty ready to eat.

Marki własne w Biedronce

Marki własne to przede wszystkim domena dyskontów. W Polsce królem tej kategorii jest sieć Biedronka.

- Podstawą modelu biznesowego sieci Biedronka jest odpowiednio dobrany asortyment wysokiej jakości produktów, pozwalający zaspokoić wszystkie podstawowe potrzeby. Oferujemy produkty bardzo wielu firm i marek, jednak szczególnie dumni jesteśmy jednak z naszych marek własnych. Tworząc je, mamy wpływ na ich skład, wartość odżywczą oraz pochodzenie surowców. Kontrolujemy proces produkcji, warunki magazynowania i transportu - mówi Marta Walkiewicz, kupiec w sieci Biedronka.

Piwo VIP - pierwsza marka własna Biedronki. Produkowali je m.in. Carlsberg, Browar Łomża czy Van Pur

Sieć podkreśla, że wprowadzone w 1999 r. do sprzedaży piwo VIP to przełomowy produkt w historii Biedronki, bowiem był to pierwszy produkt marki własnej. Na przestrzeni lat w trakcie obecności tego produktu na rynku był on produkowany przez kilku dostawców, były to to m.in. takie firmy jak: Carlsberg, Browar Głubczyce, Browar Belgia, Browar Łomża czy Van Pur.

Kustosz zastąpił VIP

- Charakterystyczne piwo VIP, sprzedawane w czarnych puszkach było w momencie wprowadzenia do sprzedaży jednym z najpopularniejszych produktów w ramach całej sieci, a jego cena początkowa wynosiła 1,89 zł za puszkę o pojemności 500 ml. W 2017 roku marka VIP została zastąpiona przez markę Kustosz - mówi nam przedstawicielka sieci.

Biedronka posiada obecnie w sprzedaży dwie marki własne piwa, obok wspomnianej wcześniej marki Kustosz klientom oferuje również markę Hopfe.

Piwo Hopfe

Biedronka: W czasach wyzwań gospodarczych na znaczeniu przybierać będą właśnie marki własne

- W ramach marek własnych w kategorii piwo oferujemy łącznie 5 produktów. W 2022 r. do oferty wprowadzone zostało również piwo Hopfe w puszce, będące idealnym dla klientów szukających bardzo dobrej jakości, bowiem produkowane jest wyłącznie z trzech składników z zachowaniem zasad niemieckiego prawa czystości piwa tj. słodu jęczmiennego, chmielu i wody. Naszym zdaniem w czasach wyzwań gospodarczych na znaczeniu przybierać będą właśnie marki własne oferujące wysoką jakość przy zachowaniu przystępności cenowej - podsumowuje Marta Walkiewicz.