Pierwsza niedziela po uszczelnieniu zakazu handlu. Będą kontrole w sklepach?

- W Planie działania PIP na 2022 rok zaplanowaliśmy kontrole w placówkach handlowych również w niedziele. Nowe przepisy nic w tej kwestii nie zmieniają. Wszelkie skargi będą rozpatrywane w odpowiednim trybie - dowiedzieliśmy się w PIP.

18 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym zaakceptowany został program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2022 oraz lata 2022-2024.

Wiadomo, że Inspekcja skupi się m.in. na nadzorowaniu handlu. Łącznie zaplanowano 350 kompleksowych kontroli sieci handlowych. PIP zapowiada, że kontrole będą miały charakter kompleksowy, a ich celem będzie dokonanie oceny przestrzegania przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy oraz technicznego bezpieczeństwa.

Żabka nie zamknie sklepów w niedziele

Tymczasem Żabka opublikowała reklamę, w której informuje klientów, że jej sklepy będą otwarte w niedziele. Za ladą mają stać właściciele sklepów, co jest zgodne z nowymi przepisami obowiązującymi od początku lutego.

“Co niedziela, co niedziela, moją Żabkę wam otwieram” - śpiewa aktorka grająca w spocie reklamowym sieci Żabka. W dalszej części reklamy można usłyszeć głos lektora, który informuje, że “właściciele Żabek w każdą niedzielę zapraszają po chrupiące pieczywo”.

Jest to pierwszy przypadek po wejściu w życie nowelizacji przepisów zaostrzających ograniczenia handlu w niedziele i w święta, w którym to sklep jasno deklaruje możliwość robienia u nich zakupów w ostatni dzień tygodnia.

Solidarność zachęca do składania skarg

Wejście w życie nowelizacji skomentował w mediach społecznościowych szef "Solidarności", Piotr Duda.

– Czekaliśmy na to długo, dlatego mam nadzieję, że skończy się wreszcie zabawa w paczkomaty przez duże sieci handlowe i rozpocznie się normalne przestrzeganie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę – powiedział Piotr Duda.

– I z tego miejsca apeluję do wszystkich pracowników, ale także obywateli w naszym kraju, którym zależy na tym, aby pracownicy w handlu też mieli odpoczynek. Jeżeli zauważą, że w niedzielę są otwarte sklepy czy sieci handlowe, by te procedery zgłaszali do inspekcji pracy. A te inspekcje pracy powinny nakładać w takich wypadkach najwyższe kary, czyli te po 100 tysięcy złotych – zaapelował przewodniczący Solidarności.

Jak dowiedziała się redakcja dlahandlu.pl, "Solidarność" przygotowała specjalny adres mailowy (handel@solidarnosc.org.pl) , na który mogą pisać pracownicy, i nie tylko, którzy dostrzegli lub doświadczyli łamania nowych przepisów.

Dowiedzieliśmy się także, że na Opolszczyźnie pojawiają się sygnały o możliwych przypadkach łamania nowego prawa poprzez furtkę z ustawy covidowej - klient płaci za towar korzystając z kas automatycznych, a pracownik zajmuje się zatowarowaniem sklepu.